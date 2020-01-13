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Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı

DİYARBAKIR'da, yaklaşık 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Selçuk'a çarpmamak için otomobiliyle manevra yapan Suat Özleğen, aydınlatma direğine çarptı.

13.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:56Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı

DİYARBAKIR'da, yaklaşık 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman 'a çarpmamak için otomobiliyle manevra yapan Suat Özleğen, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Bulvarı'nda alt geçit girişinde meydana geldi. Süleyman Selçuk 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Selçuk'u fark eden Suat Özleğen yönetimindeki 72 UM 629 plakalı otomobille çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çaptı. Kazada sürücü Özleğen ile Selçuk yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özleğen'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle ulaşımda uzun süre aksama yaşanırken, kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.



Diyarbakır, Şanlıurfa, Selçuk, Güncel

Kaynak: DHA

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