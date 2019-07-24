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Üst geçit merdiveninde elle taciz iddiasına gözaltı

Samsun'da üst geçit merdiveninde bir kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

24.07.2019 14:08 Üst geçit merdiveninde elle taciz iddiasına gözaltı
Samsun'da üst geçit merdiveninde bir kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Belediyeevleri Mahallesi'ndeki tramvay istasyonunda bulunan yaya üst geçidi merdiveninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın merdivende bir kişinin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek olay yerine yakın yerde bulunan emniyetin bekçilerine haber verdi. Bekçiler olayla ilgili M.Y.'yi (27) yakalayarak Irmak Polis Merkezine teslim etti. Gözaltına alınan M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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