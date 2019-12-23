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Üst geçit yerine yolu kullanarak karşıya geçmeye çalışınca feci şekilde can verdi

İstanbul Silivri D-100 kara yolunda karşıdan karşıya geçmek için üst geçit yerine kara yolunu kullanan kadına araçlar çarptı.

23.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:10 Üst geçit yerine yolu kullanarak karşıya geçmeye çalışınca feci şekilde can verdi
D-100 kara yolunda karşıdan karşıya geçmek için üst geçit yerine kara yolunu kullanan kadına araçlar çarptı. İsmi öğrenilemeyen kadın olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza nedeni ile Silivri yönüne bir süre trafik durdu.

Kaza, D-100 kara yolu Selimpaşa-Silivri istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu ismi öğrenilemeyen bir kadın, karşıdan karşıya geçmek için hemen yakınında bulunan üst geçit yerine kara yolunu kullanmak istedi. Aniden yola çıkan kadına iki otomobil çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu hemen 112 ve polis ekiplerine verdi. 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının olay yerinde can verdiği belirlendi. Öte yandan olay yerinde 2 araca ait plaka bulundu. Kadına bir aracın çarptığı diğer aracın ise kadının üzerinden geçtiği tespit edildi. Sürücülerden birisi polis karakoluna giderek teslim olurken diğer sürücüyü yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeni ile Silivri yönüne bir süre trafik durdu. Polis ekiplerinin ise olay yerinde incelemedi devam ediyor. - İSTANBUL

İstanbul, Silivri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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