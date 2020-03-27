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Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti

Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayın faili yakayı ele verdi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üst geçitten geçen kadının çantasını gasp eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

27.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:54
Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti
Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayın faili yakayı ele verdi
KOCAELİ - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde üst geçitten geçen kadının çantasını gasp eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 22 Mart tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,D100 Karayolu üzerinde bulunan bir üst geçitten geçen kadının çantası bir şahıs tarafından elinden zorla alınarak gasp edildi. Çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen kadın durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası görüntülerinde kadının çantasını gasp eden şahsın İ.E. olduğu tespit edildi.
Yakalanan gaspçı cezaevine gönderildi
Şahıs dün polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahsın yapılan incelemelerinde Gebze ilçesinde 7 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen 'cinsel saldırı', 'kasten yaralama' olayının da faili olduğu belirlendi. Şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.
CE Olay anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda İ.E. isimli şahsın üst geçitte yürürken, karşı yönden gelen kadının üzerine atlayarak çantasını zorla aldığı görülüyor. Yaşanan boğuşma sırasında kadın yere düşerken şahıs, çantayı zorla alıp koşarak uzaklaşıyor. Yerden kalkan kadın ise gaspçının arkasından koşuyor. Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa

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Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti

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