Üst geçitten damlayan su motosikletli polislere kaza yaptırdı: 2 polis yaralı
Altunizade Köprüsünden akan su nedeniyle kayganlaşan yolda ilginç bir kaza meydana geldi.
11.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:59
Altunizade Köprüsünden akan su nedeniyle kayganlaşan yolda ilginç bir kaza meydana geldi. Yunus diye tabir edilen motosikletli polisler, kayganlaşan zeminde hakimiyetlerini kaybederek kaza yaptı. İki motosikletin karıştığı kazada iki polis yaralandı.
Kaza, Altunizade Köprüsü mevkii Kadıköy istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Altunizade Köprüsünden yola doğru bilinmeyen bir sebeple su akıyordu. Su nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletli polis ekipleri, motosikletlerin devrilmesiyle kaza yaptı. İki motosikletin de karıştığı kazada, Yunus diye tabir edilen iki polis memuru yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL
Kaza, Altunizade Köprüsü mevkii Kadıköy istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Altunizade Köprüsünden yola doğru bilinmeyen bir sebeple su akıyordu. Su nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletli polis ekipleri, motosikletlerin devrilmesiyle kaza yaptı. İki motosikletin de karıştığı kazada, Yunus diye tabir edilen iki polis memuru yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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