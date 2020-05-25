Üst geçitten yük treninin üzerine düşen tırın şoförü yaralandı

Mersin'de üst geçitte kontrolden çıkıp demiryolunda ilerleyen yük treninin üzerine düşen tırın şoförü yaralı kurtarıldı.

25.05.2020 22:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:34
Mersin'de üst geçitte kontrolden çıkıp demiryolunda ilerleyen yük treninin üzerine düşen tırın şoförü yaralı kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu sürücünün kullandığı tır, D-400 karayolu TCDD üst geçidinde kontrolden çıktı.
Yaklaşık 10 metrelik yükseklikten tırın dorsesi, raylarda hareket halindeki yük treninin üzerine düştü. Dorseden ayrılan tır ise rayların diğer tarafına devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralı tır şoförü 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ulaşımın bir süre aksadığı tren yolundaki tır, vinç yardımıyla kaldırıldı. Üst geçitten yük treninin üzerine düşen tırın şoförü yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: D-400 Karayolu, Mersin, Güncel, Haber

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