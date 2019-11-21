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Üst Klasman Hakem, Yardımcı Hakem ve Gözlemci Semineri yapıldı

Merkez Hakem Kurulu Üst Klasman Hakem, Yardımcı Hakem ve Gözlemci Semineri, 19-20 Kasım tarihlerinde MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato'nun katılımıyla gerçekleşti.

21.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:58Üst Klasman Hakem, Yardımcı Hakem ve Gözlemci Semineri yapıldı
Merkez Hakem Kurulu Üst Klasman Hakem, Yardımcı Hakem ve Gözlemci Semineri, 19-20 Kasım tarihlerinde MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato'nun katılımıyla gerçekleşti.

Merkez Hakem Kurulu Üst Klasman Hakem, Yardımcı Hakem ve Gözlemci Semineri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato'nun katılımları ile yapıldı.

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Başkan Vekili Oğuz Sarvan ve PMİK Üyesi Ünsal Çimen, hakemlerle birebir görüşmeler gerçekleştirip, bireysel performansların artması ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Seminerlerde öne çıkan mesajlar şöyle:

1. VAR müdahale çizgisi

"Son haftalarda en çok tartışılan pozisyonlar Üst Klasman Hakemleri tarafından Çalışma Grupları uygulanarak analiz edildi. Yardımcı Hakemlerin ne zaman müdahil olması, ne zaman olmaması gerektiği tartışıldı, doğru ve yanlış örnekler gösterildi. VAR Protokolünde de belirtilen Yüksek Müdahale Çizgisine bağlı kalınması gerekliliği vurgulandı."

2. Oyuncuların sağlığı

"Süper Lig ve 1. Lig'de oynanan maçlarda tansiyonun çok fazla olduğu ve rakiplerin sağlığını tehlikeye atan hız, şiddet ve gaddarlık içeren hareketlerin arttığı gözlemlenmiştir. Bu tip hareketlere karşı hakemlerin daha ciddi önlemler alması istendi. Özellikle hareketlerde temas noktasına dikkat edilmesi; temas noktası rakibin ayakkabısının daha yukarısında olan ve hız, şiddet ve gaddarlık içeren hareketlerin Kırmızı Kart ile cezalandırılması istendi. Hakemler bu tip pozisyonları kaçırdıklarında, Video Yardımcı Hakemlerin kesinlikle müdahil olması gerektiğinin altı çizildi."

3. Ayağa basma ve sarı kart uygulaması

"Ayağa basma pozisyonları Oyun Kurallarına göre Kontrolsüz Hareket olarak değerlendirilir ve Sarı Kart ile cezalandırılır. Ancak bu pozisyonların ikiye ayrılarak daha doğru yorumlanması için çalışmalar yapıldı;

a. Geç müdahale ile yapılan ayağa basmalar: Bu tip hareketler her zaman Sarı Kart ile cezalandırılmalıdır. Oyuncu zamanlama hatası ile kontrolsüz bir hareket yapmıştır.

b. Topla oynadıktan sonra yapılan ayağa basmalar: Bu tip hareketlere biraz daha farklı yaklaşmak gerekir. Oyuncu topla oynadıktan sonra ayağını yere koyarken istemsiz bir ayağa basma yaparsa, Sarı Kartla cezalandırılmasına gerek yoktur."

4. Videotest ve geri bildirimi

"Hakemlere, Yardımcı Hakemlere ve Gözlemcilere son haftalarda yaşanılan 20 pozisyon ile hazırlanan Videotest uygulandı. Videotestin geri bildiriminde ise değişik pozisyonlarda standart kararların artması için önemli hatırlatmalar yapıldı." - İSTANBUL

Merkez Hakem Kurulu, Jaap Uilenberg, Zekeriya Alp, Spor

Kaynak: İHA

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