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Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak

Meclis'e sunulması beklenen 'Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı'na göre üst liglerdeki sporcuların yüzde 15 olan vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Geliri yıllık olarak 500 bin TL'yi geçenler için beyanname zorunluluğu geliyor. Böylece Türkiye'de milyonlar kazanan yıldızların geliri azalacak.

24.10.2019 12:31

Yakın bir tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak olan Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı ile en üst liglerdeki sporcular için yüzde 15 olan vergi yüzde 20'ye çıkartılacak. Yıllık geliri 500 bin TL'yi aşanlar için yıllık beyanname zorunluluğu getirilecek. Düzgün mükellefe 5 puan indirim kolaylaştırılacak.

YÜZDE 5 İNDİRİM ALABİLİRLER

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi şartı içinde bulunan, uygulama yılı ve önceki 2 yılda beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş ve ödenmiş olma şartı kaldırılacak. İndirimin uygulanacağı tarih itibariyle borcunun ödenmiş olması yeterli sayılacak.

"ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ"

Yeni düzenleme ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sporculara yönelik vergi istisnasının kaldırılacağını söyledi. Muş konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Sporculara yönelik istisnayı kaldırıyoruz. Sporcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Teklif bunu amaçlamaktadır."

İşte Süper Lig'de en çok kazanan sporcular:

1- Falcao/ Galatasaray / 5 milyon euro

2- Feghouli/ Galatasaray/ 3,8 milyon euro

3- Muslera/ Galatasaray/ 3,5 milyon euro

4- Belhanda/ Galatasaray/ 3,3 milyon euro

5- Nzonzi/ Galatasaray/ 3,2 milyon euro

6- Moses/ Fenerbahçe/ 3,2 milyon euro

7- Sosa/ Trabzonspor/ 3,2 milyon euro

8- Dirar/ Fenerbahçe/ 3 milyon euro

9- Vida/ Beşiktaş/ 3 milyon euro

10- Gustavo/ Fenerbahçe/ 2,7 milyon euro

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Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak

Galatasaray, Spor, Ekonomi

YORUMLAR (4)
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M.ÇEK:3 milyon euro alan birinin aylığı 250. 000 euro ya geliyor. Türk parası ile ne yapar bileniniz varmı? 1. 600. 000. 000. 2000 lira asgari ücretten vergi alacaksın 1. 600. 000. 000 alandan almayacaksın. Bu mu adalet
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FİFİ:GALATASARAYI TEBRİK EDİYORUM İLK 11 ONLARDAN OLUŞUYOR YILLAR ÖNCEKİ GİBİ OLMASA DA :))
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MTKY:VAH VAHHH NASIL GEÇİNECEK BUNDAN SONRA BU ZAVALLI FUTBOLCULAR
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