Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak

Yakın bir tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak olan Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı ile en üst liglerdeki sporcular için yüzde 15 olan vergi yüzde 20'ye çıkartılacak. Yıllık geliri 500 bin TL'yi aşanlar için yıllık beyanname zorunluluğu getirilecek. Düzgün mükellefe 5 puan indirim kolaylaştırılacak.

YÜZDE 5 İNDİRİM ALABİLİRLER

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi şartı içinde bulunan, uygulama yılı ve önceki 2 yılda beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş ve ödenmiş olma şartı kaldırılacak. İndirimin uygulanacağı tarih itibariyle borcunun ödenmiş olması yeterli sayılacak.

"ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ"

Yeni düzenleme ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sporculara yönelik vergi istisnasının kaldırılacağını söyledi. Muş konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Sporculara yönelik istisnayı kaldırıyoruz. Sporcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Teklif bunu amaçlamaktadır."

İşte Süper Lig'de en çok kazanan sporcular:

1- Falcao/ Galatasaray / 5 milyon euro

2- Feghouli/ Galatasaray/ 3,8 milyon euro

3- Muslera/ Galatasaray/ 3,5 milyon euro

4- Belhanda/ Galatasaray/ 3,3 milyon euro

5- Nzonzi/ Galatasaray/ 3,2 milyon euro

6- Moses/ Fenerbahçe/ 3,2 milyon euro

7- Sosa/ Trabzonspor/ 3,2 milyon euro

8- Dirar/ Fenerbahçe/ 3 milyon euro

9- Vida/ Beşiktaş/ 3 milyon euro

10- Gustavo/ Fenerbahçe/ 2,7 milyon euro