Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Kalp Krizini Tetikliyor

Kaynak: DHA

"Özellikle kış ve bahar aylarında etkili olan gribal enfeksiyonlar, zatürre ve akciğer enfeksiyonları yanında kalp krizi ile kalp hastalıklarını da tetikliyor" diyen Prof. Dr. Hamza Duygu, bilinen kalp hastalığı olan kişilere mevsim girişinde mutlaka grip ve zatürre aşısı yaptırmaları önerisinde bulundu.Soğuk havalarla birlikte görülme sıklığı artan ve özellikle kronik kalp hastalığı olan kişilerde daha düşük olan vücut direnci nedeniyle normal kişilere göre daha hızlı ilerleyen gribal enfeksiyonların, alt solunum yolu enfeksiyonu ve zatürreye neden olabileceğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, özellikle kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, ritm bozukluğu, ve hipertansiyonu olan kişilerin enfeksiyonlardan daha fazla etkilendiğini ve bazı durumlarda hastanede yatış gerekebileceğini belirtti."SIVI KAYBI VE YÜKSEK ATEŞ KALP KRİZİ NEDENİ OLABİLİR""Enfeksiyonlar ile kalp ve damar hastalıkları arasında ilişki olduğu, bilinen bir gerçektir. Gribal enfeksiyonlar ile birlikte vücutta bağışıklık sistemi aktifleşir ve inflamasyon denilen yangısal reaksiyon meydana gelir. Bu reaksiyon sonucunda kalp damarlarında önceden oluşmuş plaklarda parçalanma ve üzerine pıhtı oturması sonucunda damar tıkanıklığı meydana gelebilir, bu süreç ise kişide kalp krizine kadar ilerleyebilir" diyen Prof. Dr. Hamza Duygu, ayrıca enfeksiyonlar sırasında vücuttaki sıvı kayıpları ve ateş yükselmesinin kalp atışlarını hızlandırarak kalbin iş yükünü artırdığını, kişide daha önceden bulunan ve belirti vermeyen damar tıkanıklıklarının, kalp krizine neden olabildiğini kaydetti.TEDAVİ EDİLMEZSE ANİ KALP DURMASINA NEDEN OLABİLİYORDaha çok viral enfeksiyonlarda görülmek üzere bazı bakteriyel enfeksiyonların kalp zarı ve kalp kasında reaksiyona neden olarak kalp zarı ve/veya kalp kası iltihabına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Duygu, yakın zamanda gribal enfeksiyon geçiren kişilerin, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma, baş dönmesi, çarpıntı gibi şikayetleri olması halinde ve yine önceden kalp hastalığı olan kişilerde gribal enfeksiyonla birlikte nefes darlığı, bacaklarda ve karında şişme gibi şikayetler gelişmesi halinde mutlaka uzman bir kardiyolog tarafından kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti.Prof. Dr. Hamza Duygu, "Kalp zarı-kalp kası iltihabı kısa sürede tedavi başlanması ve bazı olgularda hastanede yatış gerektiren klinik bir durumdur. Tedavi edilmemesi halinde kişilerde ritm bozuklukları, kalp yetmezliği ve ani kalp durmasına kadar ilerleyebilmektedir" dedi.GRİBAL ENFEKSİYONLAR VE İLAÇ KULLANIMIEnfeksiyonlarda kullanılan bazı ateş düşürücü, ağrı kesici ilaçların vücutta su ve tuz tutulumuna neden olarak tansiyonu yükseltebildiğine ve daha önceden kalp hastalığı olan kişilerde kalp yetmezliği ataklarına neden olabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Duygu, yine enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin, özellikle kan sulandırıcı (coumadin gibi) kalp ilaçları ile etkileşime girerek, kanamaya yol açabildiğini belirtti.Kalp hastalığı olan kişilerin gribal enfeksiyonlar, alt-üst solunum yolu enfeksiyonları, zatürre gibi durumlarda ilaç kullanmadan önce mutlaka kardiyoloji doktoruna başvurması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Hamza Duygu, "Ayrıca üst solunum yollarındaki ödemi azaltmak için kullanılan ilaçlar yanında burun damlası gibi yaygın kullanılan ilaçlar da kalbi hızlandırarak çarpıntı ataklarına yol açabilir. Bu nedenle önceden taşikardi veya kalp ritim bozukluğu olan hastaların bu ilaçları kullanmadan önce kardiyolojı uzmanına danışmaları hayati önem taşımaktadır" dedi.KALP SAĞLIĞINA YÖNELİK ÖNLEMLERÖzellikle kalp hastalığı olan kişileri enfeksiyondan korumaya yönelik önerilerde de bulunan Prof. Dr. Hamza Duygu, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:"Kış aylarında enfeksiyonlar açısından dikkatli olmalı, hijyene önem vermeli, kalabalık ortamlardan ve enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınmalı, vitaminler açısından zengin bol meyve ve sebze tüketmeli, odaları sık sık havalandırmalı, sıvı tüketimine özen göstermeli, grip ve zatürre aşısı yapılmalı." - Lefkoşa