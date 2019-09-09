Usta Bisikletçiler Kayseri'de olimpiyat puanları için pedal çevirdi

Üç gün süren organizasyonda 10 ülkeden 90 profesyonel sporcu 430 km pedal çevirdi. Bu yarışlara damgasını Türk sporcular vurdu.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş, Velo Erciyes işbirliği Oran Kalkınma Ajansı, Develi Belediyesi, Ramada Resort Erciyes, Tekden Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilen Grand Prix Velo Erciyes ve Tour of Central Anatolia yol bisikleti yarışları tamamlandı.

Dünyanın dört bir yanından bisiklet sporcularının katıldığı müsabakalara İsviçre, Slovakya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Fas ve Türkiye olmak üzere 10 ülkeden 90 profesyonel sporcu katıldı. Usta pedalcılar 2020'de Japonya'da yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan toplamak için üç gün boyunca Kayseri'de kıyasıya mücadele etti. Türk sporcular rakip takımlar karşısında önemli puanlar elde ederek olimpiyat için büyük avantaj sağladı.

143 kilometre uzunluğundaki Grand Prix Velo Erciyes turu ile başlayan yarışlar, ikinci gün 133 km üçüncü gün ise 153 km uzunluğundaki Tour of Central Anatolia etabı ile son buldu.

Müsabakalar sonucunda Grand Prix Velo Erciyes etabını,Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'ndan Onur Balkan birinci, Dukla Banska Bystrica takımından Patrik Tybor (Slovakya) ikinci,Belarus Milli Takımı'ndan Stanislau Bazhkou üçüncü oldu. En iyi bisiklet takımı kazananı Slovakya'dan Dukla Banska Bystrica olurken, En Genç Sporcu ödülünü ise Fas Bisiklet Milli Takımı'ndan Qussama Khafi elde etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın startını verdiği Tour of Central Anatolia turunun ilk etabını, Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'ndan Ahmet Örken birinci, Belarus Milli Takımı'ndan Stanislau Bazhkou ikinci, Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'ndan Onur Balkan ise üçüncü olarak bitirdi. Etabın En Genç Sporcu ödülünü ise Torku Şekerspor Bisiklet Takımı'ndan Halil İbrahim Dilek kazandı.

Tour of Central Anatolia turunun ikinci etabını ise yine Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'ndan Onur Balkan birinci, Belarus Milli Takımı'ndan Nikolai Shumov ikinci, Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'ndan Ahmet Örken üçüncülüğü elde etti. Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı ayrıca iki günlük etabında En İyi Takımı oldu. Aynı takımdan Oğuzhan Tiryaki de En Genç Sporcu ödülünü aldı.

Dünyanın dört bir yanından gelen yabancı bisiklet takımları yine 20 Eylül'de Grand Prix Erciyes, 21-22 Eylül tarihlerinde ise Tour of Kayseri müsabakaları için Erciyes'te Yüksek İrtifa Antrenman Kamp'ında hazırlıklarına tüm hızıyla sürdürüyor.