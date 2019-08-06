Haberler» Güncel» Haber

Usta'dan Özdemir'e ziyaret

Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

06.08.2019 18:30 Usta'dan Özdemir'e ziyaret
Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.
Özdemir, Usta'ya belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, ilçeye hizmet etmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.
Usta ise Özdemir'e başarılar dileyerek, "İlçemiz için yapmamız gereken ne varsa bizler üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız." dedi.
Usta, ilçede Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek yetkililerden merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Merkezin Havza için önemine işaret eden Usta, "Bu merkezin kurulması ilçenin geleceği için önemli idi. Biz de o süreçte elimizden gelen gayreti ve desteği verdik. Merkezin açılması ile Havza'da termal ve sağlık turizmini birleştirecek yeni girişimlerin yolu açıldı." diye konuştu.

Sebahattin Özdemir, Milletvekili, Samsun, Havza, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:29   Karaman'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı
19:29   AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç...
19:29   Antalya'daki cinayet
19:26   İsrail Şeyh Salah hakkındaki "elektronik bileklik" kararını 3 ay uzattı
19:26   Kurban satıcıları dolandırıcılığa karşı uyarıldı
19:24   Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Mekke Hastanesini ziyaret etti
19:23   Tebdir kararı kaldırıldı! Esenler Otogarı'nın otoparkı artık İBB'nin