Usta ellerin "GastroAntep" heyecanı - GAZİANTEP

Gastronomi turizminden her geçen gün daha fazla pay alan Gaziantepli ustalar, "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali" ile yemeklerini uluslararası alanda tanıtıp adlarından söz ettirmek istiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ortaklığıyla 12-15 Eylül'de ikincisi düzenlenecek "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali" öncesi kentteki ustaları tatlı bir telaş sardı.

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan kentin baklavadan kebaba, beyrandan katmere onlarca yöresel lezzeti festivalde görücüye çıkacak.

Dünyaca ünlü şeflerin boy göstereceği gastronomi festivaline yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

"Eğer dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu"

Beyran ustası Sakıp Çadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen yıl düzenlenen festivalin karşılığını aldıklarını söyledi.

Yöresel lezzeti dünyaya tanıtmada festivalin çok iyi bir araç olduğunu belirten Çadır, bu fırsatı kaçırmamak için çalışacaklarını ifade etti.

Çok zengin bir mutfağa sahip oldukları için gururlandığını anlatan Çadır, "Ben uluslararası gıda fuarlarına gidiyorum ve orada her ülkenin bir mutfağı var. İtalyan, Çin, Alman mutfağı gibi. O fuarlarda iki mutfağı olan tek ülke Türkiye'dir. Biri Türk mutfağı, ikincisi Antep mutfağıdır. Bizim mutfağımız bir ülkenini mutfağı kadar önemlidir. Eğer dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu." dedi.

Festivalin adeta bir okul olduğunu ve bundan herkesin istifade etmesi gerektiğini aktaran Çadır, şunları kaydetti:

"Festival kapsamında ünlü şefler buraya geliyorlar ve burada bildiklerinin üzerine daha bir şeyler öğrenip öyle gidiyorlar. Yani öğretici olarak geliyorlar ama öğrenip gidiyorlar. Çünkü hayran kalıyorlar ve bilmek istiyorlar. Gaziantep, sulu yemeğiyle, baklavasıyla, kebabıyla adeta yemeğin başkenti konumundadır. Bugün Paris'te bir Eyfel Kulesi var. Sadece demir yığını ama yılda milyonlarca insan orayı ziyaret ediyor. Bizim mutfağımız oradan daha değerli ve bizim milyonlarca insanı buraya çekmemiz lazım. Onun için bu festivaller çok önemlidir."

"Ziyaretçi sayısının iki katına çıkmasını bekliyoruz"

Katmer Ustası Ahmet Şenel de festivali ayaklarına gelen bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Festivalde tüm yöresel lezzetlerin tanıtılacağını belirten Şenel, "Festival, kentimizin tüm yöresel lezzetlerinin dünyaya açılması için gerçekten büyük bir fırsat. Bu kapsamda festivale gelecek yerli ve yabancı misafirlere katmeri biz ikram edeceğiz. Biz kendimizi bu konuda adeta elçi olarak görüyoruz. Bunun için en iyi katmeri orada misafirlere ikram edeceğiz. Bu festivali verimli bir şekilde geçirirsek ümit ediyoruz ki kentimize gelen misafir sayısı iki katına çıkacak. Bunun hem kent turizmine hem de ülke turizmine ciddi katkısı olacaktır." diye konuştu.

Baklava ustası Erdi Akbaş ise festivali dört gözle beklediklerini ve gelen ziyaretçilere adeta eve gelen misafir gözüyle bakacaklarını anlattı.

Festivale hazır olduklarını belirten Akbaş, şöyle konuştu:

"Festivale çok iyi hazırlandık. Baklavanın tüm çeşitlerini orada ziyaretçilerin beğenisine sunacağız. Bu festival sayesinde baklava ününe ün katacak diye düşünüyoruz. Bu festivale gerçekten dünyaca tanınmış birçok şef gelecek. Bizler onlara baklavanın tüm yapım aşamasını uygulamalı olarak anlatacağız. Bu sayede baklavayı dünyanın her yerine tanıtmış olacağız ve artık dünyanın her yerinden baklava siparişi almak için gün sayacağız."

Sulu yemek ustası Metiş Sarı da kentin gastronomi ile anılmasının büyük bir ayrıcalık ve güzellik olduğunu ifade etti.

"Çok güzel bir reklam fırsatı olacak bizim için"

Kent adıyla anılan dünyada başka bir mutfak olmadığını vurgulayan Metiş, bu ayrıcalığın verdiği fırsatları sonuna kadar kullanmak istediklerini söyledi.

Festival sayesinde firmaların ücretsiz tanıtım yapma fırsatı bulacaklarını dile getiren Metiş, şu görüşleri aktardı:

"Bu öyle güzel bir fırsat ki her yerden değişik mutfaklara hakim şefler gelecek ve burada bizim yaptığımız yemekleri yiyecekler. Biz onlara kendi kültürümüzde olan yemekleri tattıracağız. Onlar kendi ülkelerine gittiklerinde bizim yaptığımız yemekleri yapıp tanıtacaklar. İnsanlar o yemekleri yöresinde yemek için Gaziantep'e gelecekler. Yani reklam için milyonlarca lira para harcamak yerine bedava ve çok güzel bir reklam fırsatı olacak bizim için. Bunu kentimiz için özellikle yemek sektörü ile uğraşanlar için çok büyük bir şans olarak görüyorum."

