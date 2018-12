Usta Fotoğrafçı Özer Kanburoğlu'ndan İki Yeni Kitap

Fotoğrafçılık ile ilgili birçok çalışmaya imza atan Özer Kanburoğlu, makro ve portre fotoğrafçılık kitaplarında iki önemli konuyu ele alıyor. Makro Fotoğraflar Nasıl Çekilir?'de küçük yaşamların ve detayların büyük etkilerini anlatan Kanburoğlu, Portre Fotoğrafları Nasıl Çekilir? kitabında insan yüzlerini ve anlattıklarının nasıl vurgulanarak fotoğraflanacağını gösteriyor.

Makro ve portre fotoğrafçılık tekniklerinin detaylı anlatıldığı kitaplarda hangi makinelerin ve aparatların istenen tekniğe uygun olduğu, kadraj ölçeklerinin neler olacağı gibi makro ve portre çekim tekniklerine dair fotoğraf severlerin merak ettiği birçok bilgi yer alıyor.

Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU (AFIAP)

1964 yılında İstanbul'da doğdu. 1994 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Fotoğraf Ana Sanat Dalı'nda lisans eğitimini; 1998 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Fotoğraf Ana Sanat Dalı'nda yüksek lisans eğitimini; 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. Çeşitli dergilerde yazıişleri müdürlüğü, yazıişleri müdür yardımcılığı ve editörlük yaptı. "İzlenimler", "Detaylar", "Sepetçiler", "Mimariler" ve "Öyküler" adlı sergilerini çeşitli etkinliklerde sergiledi. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 140'a yakın ödül kazandı. 200'ü aşkın makalesi çeşitli dergilerde yayımlandı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok konferans verdi. 50'ye yakın bildirisi ulusal ve uluslararası sempozyumlara kabul edildi. Yurtiçi ve yurtdışında 30'un üzerinde gösteri yaptı. Fotoğrafları 40'ın üzerinde ülkede sergilendi. 6 belgesel filmin hem görüntü yönetmeliğini hem de yönetmenliğini yaptı. 2001'de FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu) tarafından uluslararası yarışmalardaki başarılarından dolayı AFIAP (Artist of FIAP) unvanı ile onurlandırıldı. 2003'te "Kaybolan Meslekler", 2004'te "Denemeler", 2007'de "Atatürk Fotoğraflarının Çekilmesi ve Arşivlenmesi", 2008'de "Atatürk ve Kadın" ve 2010'da "Fotoğrafla Geçen Hayatlar" adlı araştırma projelerini tamamladı. 2003'te İspanya Fotoğraf Konfederasyonu tarafından desteklenen "Photographers of The End of The Millennium" adlı projede yer alarak "Milenyum Fotoğrafçısı" seçildi. 2002'de yardımcı doçent, 2004'te doçent, 2009'da profesör oldu. Marmara ve Kocaeli Üniversitelerinde 20 yıl öğretim üyesi, bölüm başkanı, dekan yardımcısı, dekan, konservatuar müdürü ve kampüs koordinatörü olarak görev yaptı. Temel Fotoğraf Bilgisi, Fotoğrafta Çekim Teknikleri, Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı, A'dan Z'ye Fotoğraf, Yeni Başlayanlar İçin Fotoğraf, Fotoğrafta Kompozisyon, Mimari Fotoğraf, Amatörler İçin Dijital Fotoğraf, Dijital Fotoğraf Rehberi, 100 Soruda Dijital Fotoğraf, Dijital Fotoğrafta Yaratıcı Teknikler, İyi Fotoğraf Nasıl Çekilir?, Fotoğrafın Temel Prensipleri, Fotoğrafın Büyüsü Işık, Haber Fotoğrafçılığı, Gece Fotoğrafları Nasıl Çekilir?, Manzara Fotoğrafları Nasıl Çekilir?, Tüm Yönleriyle Mimari Fotoğraf, Dijital Fotoğrafta Pozlandırma, Gezgin Fotoğrafçılar İçin El Kitabı, Portre Fotoğrafları Nasıl Çekilir? adlı kitapları, Mimariler, Sepetçiler ve Öyküler adlı albümleri bulunan Kanburoğlu, FIAP ve FOTOGEN üyesidir. Belgesel filmlerde yönetmenlik ve görüntü yönetmenliği de yapmakta olan Kanburoğlu, halen İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü, İletişim Fakültesi'nde dekan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Makro Fotoğraflar Nasıl Çekilir? Arka Kapak Yazısı:

Fotoğrafçılığı amatör ya da profesyonel olarak yapan birçok fotoğrafçı, fotoğraf hayatının belli bir bölümünde önündeki makro dünyayı küçük bir sensöre ya da eski analog sistemde filme sığdırmak istemiştir. Bazı amatör ya da profesyonel fotoğrafçılar ise bir fotoğraf dili olarak tüm hayatlarını bu tip makro çekimlere adamıştır. Makro fotoğrafçılık klasik çekimlerden farklıdır ve bu farklılığının temelinde çıplak gözle görülmesi imkânsıza yakın olan objelerin çok özel fotoğraflarının çekimi yatmaktadır. Doğru teknik ve donanımla çekilen makro fotoğraflar, bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar.

Prof. Dr. Özer Kanburoğlu (AFIAP), Dijital Fotoğraf Akademisi serisinin üçüncü kitabı olan Makro Fotoğraflar Nasıl Çekilir? ile makro fotoğrafçılığın temel prensiplerinden başlayarak, bu çekimlerin ne tip fotoğraf makineleri, objektifler ve yardımcı malzemelerle yapılabileceğini, bu çekimlerde kompozisyonun nasıl kurulacağını, ne tip tekniklerle hangi sonuçlara ulaşılabileceğini ayrıntılı şekilde anlatıyor.

Makro çekimlerinin genel özellikleri nelerdir?

Fotoğraf makinesinin ayarları nerede olmalıdır?

Hangi pozlandırma öncelikleriyle nasıl çekim yapılır?

Makro çekimlerinde karşılaşılan problemler nasıl çözülür?

Doğada makro çekim hazırlığı nelerdir?

Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası, örnek fotoğraflarla bu kitapta.

Özer Kanburoğlu, Makro Fotoğraflar Nasıl Çekilir?, İnkılâp Kitabevi, Fotoğrafçılık, 400 Sayfa, İstanbul, 2018.

Portre Fotoğrafları Nasıl Çekilir? Arka Kapak Yazısı:

İnsanın, yaşamın odağında olduğu bir çağda, bir görüntüleme aygıtının ilk objesi olmasına şaşırmamak gerekir, çünkü her gün onlarca, yüzlerce, belki de binlerce insanla, yani portreyle karşılaşmaktayız. O nedenle görüntüleme aygıtlarının en yaygını olan fotoğraf makinesinin tabii ki ilk objelerinden biri portredir. Portre fotoğrafları çekmek, hem çok keyiflidir hem de detaylara dikkat edilmesi ve fotoğraf tekniğine dair bazı kuralların bilinmesi halinde yaratıcılığınızı kullanmanız için çok elverişlidir.

Prof. Dr. Özer Kanburoğlu (AFIAP), Dijital Fotoğraf Akademisi serisinin dördüncü kitabı olan Portre Fotoğrafları Nasıl Çekilir? ile portre fotoğrafçılığının farklı tiplerini bol örneklemeler yaparak açıklarken ne tip dijital fotoğraf makineleri, objektifler, yardımcı malzemeler, ışıklandırmalar ve pozlandırmalar kullanılarak bir portrenin nasıl doğru fotoğraflanacağını anlatıyor.

Portre çekimlerinin temel özellikleri nelerdir?

Işık nasıl kontrol edilir?

Hangi ölçüm moduyla pozlandırma nasıl ölçülür?

Kompozisyon nasıl düzenlenir?

Fotoğraflar çekim sonrasında nasıl işlenir?

Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası, örnek fotoğraflarla bu kitapta.