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Usta fotoğrafçılara taş çıkardılar

Manisa sokaklarını fotoğraflayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, usta fotoğrafçılara taş çıkardı.

15.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:37Usta fotoğrafçılara taş çıkardılar
sokaklarını fotoğraflayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, usta fotoğrafçılara taş çıkardı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir fotoğraf yarışması düzenlendi. Manisa Üniversiteli Fotoğrafçılar Topluluğu (ÜNİFOT) tarafından düzenlenen ve Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) tarafından da destek verilen "Kadrajımdan Manisa" temalı yarışmada 19 öğrenci tarafından çekilen 185 fotoğraf değerlendirildi. Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, Başkan Yardımcısı Uğur Aydoğan ve Yönetim Kurulu üyelerinden Selçuk Cirbil, İsmail Aybey ve Tuğçe Güroğlu tarafından oluşan jüri tarafından en iyi 10 fotoğraf seçildi. Cemil Berk Ayhan'ın Hatuniye Camisini konu aldığı yansıma fotoğraf birinci, Ebru Sünkür'ün istasyonda kitap okuyan kız temalı fotoğrafının ikinci seçildiği yarışmada Enver Can Tat'ın Manisa Valiliği fotoğrafı da üçüncü seçildi. Yarışmada birinciye gram altın hediye edilirken, ilk ona giren öğrencilerin, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Fotoğraf Sanatçısı Dr. Alahattin Kanlıoğlu tarafından eğitim alacağı bildirildi. - MANİSA

Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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