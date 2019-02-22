Usta Gazeteci Sacit Aslan, Evinin Önünde Saldırıya Uğradı

Gazeteci Sacit Aslan, sosyal medya hesabı Instagram'dan evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Konu hakkında Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak açıklama yapan gazeteci, bugün savcılığa giderek şikayetçi olacağını söyledi.

EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Sacit Aslan, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:Dün ikindi saatinde biri gelip 'buradan trafik sıkışıktı arabanıza sürttüm bir bakar mısınız' dedi bende gidip baktım beyaz bir çizik vardı. Ben de canın sağ olsun mala gelsin yapacak bir şey yok' dedim. Sonra arabasına binip biraz ilerledikten sonra inip kafama yumruk attılar. Ayağımda terlik olduğu için yere düştüm vurmaya devam ettiler. O sırada eşim kişilerden birinin bilekliğini almış. Üzerinde parmak izi vardır. Evimin etrafında güvenlik kameraları da var. Şüphelendiğim iki kişi var bugün savcılığa giderek şikayetçi olacağım."