22 Şubat 2019, 10:24
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Usta Gazeteci Sacit Aslan, Evinin Önünde Saldırıya Uğradı

Usta gazeteci Sacit Aslan, dün evinin önünde saldırıya uğradı. Yaşadığı korku dolu anları 2. Sayfa programına anlatan Aslan, şüphelendiği kişilerin olduğunu ve bugün savcılığa başvuracağını söyledi.

Gazeteci Sacit Aslan, sosyal medya hesabı Instagram'dan evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Konu hakkında Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak açıklama yapan gazeteci, bugün savcılığa giderek şikayetçi olacağını söyledi.

EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Sacit Aslan, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:Dün ikindi saatinde biri gelip 'buradan trafik sıkışıktı arabanıza sürttüm bir bakar mısınız' dedi bende gidip baktım beyaz bir çizik vardı. Ben de canın sağ olsun mala gelsin yapacak bir şey yok' dedim. Sonra arabasına binip biraz ilerledikten sonra inip kafama yumruk attılar. Ayağımda terlik olduğu için yere düştüm vurmaya devam ettiler. O sırada eşim kişilerden birinin bilekliğini almış. Üzerinde parmak izi vardır. Evimin etrafında güvenlik kameraları da var. Şüphelendiğim iki kişi var bugün savcılığa giderek şikayetçi olacağım."

Instagram, Magazin


YORUMLAR (9)
DR-HAYRİ: gözlemledigim kadarıyla iktidarda önümüzdeki seçimleri kaybetme telaşı sardıgından kendinden olmayanları dövmeye başladılar,Allah korusun iktidarda kalmak için darbe bile yapabilirler onlardan herşey umulur.
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AŞKIN 06: ya dövmek isteyen arabasını niye ifşa etsinki niye gerçekten sürtsün..kaza sisi vererekte çagırabilirmiş demekki kaza gerçek olay farklı anlatılıyor maksat ne oda belli
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DÜRBÜNLÜ: hayırlı cumalar.
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ADANALI: bence adam yanlışlıkla sürttü aracına bu da hakaret falan ettiyse olay çıkmıştır..biraz ünlü ve zenginsen haberi istediği gibi değiştirebiliyorsunuz ..sacit Arslan reklam şovu
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ARSLANOĞLU: Olay gazetecinin anlattığı gibi değildir mutlaka küfürleşme olduysa o nedenle kavga çıkmış olabilir. Ortada bir neden sebep olmadıkça kavga olmaz.
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