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Uğur Dündar: İnce'nin Beştepe'ye gittiği haberi bana da geldi, belge olmadığı için dikkate almadım

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın Muharrem İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü açıklamasının ardından tartışmalara usta gazeteci Uğur Dündar da dahil oldu. Dündar, aynı haberin kendisine de geldiğini ancak eline bir belge ulaşmadığı için dikkate almadığını belirtti.

23.11.2019 08:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 08:51

Sözcü yazarı Rahmi Turan, 'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Gündeme bomba gibi düşen açıklamanın ardından 'Haberin kaynağı kim?' tartışması yaşandı. Usta gazeteci Uğur Dündar, aynı ihbarın kendisine de geldiğini ancak belge olmadığı için dikkate almadığını söyledi. Dündar kaynağın ismini gazetecilik gereği açıklamayacağını da belirtti.

Duayen gazeteci Uğur Dündar, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. 'Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP'li isimle ilgili kendisine de bilgi verildiğini ifade eden Dündar, "İki gazeteciye daha gitti bu denildi. Bana da böyle bir haber geldi. '9 Kasım'da Muharrem İnce, Beştepe'ye gitti. Haberimiz kesinlikle doğru' denildi. Bir kere bu haberin belgesi yok. Belgesi olmayan bir haberi yapmak gazetecilik olmaz. Kaynak ne kadar doğru olursa olsun, yanıltabilir. Burada kaynak da yanıltılmış olabilir. O haberin yaratacağı yankı şudur; Uğur Dündar CHP'yi dizayn mı ediyor? olur. Ben girmem bu haberi, belgesi yok' dedim"

"KAYNAĞI AÇIKLAMAM"

Gazetecilik ahlakı gereği kaynağını açıklamayacağını vurgulayan Dündar, "Ben bu kaynağı da açıklamam. Gazetecilik ahlakı olarak bunu söyleyemem. Ben böyle bir haberin CHP ve İnce'yi karalamak için yapıldığını düşündüm ve sıcak bakmadım. Kaynağımı da bu konuda uyardım, sen de yanıltılıyor olabilirsin. Ben 50 yıllık bir gazeteci olarak bu haberin tuzak sayılabilecek bir haber olacağını hissettim ve değerlendirmedim" dedi.

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Uğur Dündar: İnce'nin Beştepe'ye gittiği haberi bana da geldi, belge olmadığı için dikkate almadım

Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Uğur Dündar, Beştepe, Politika, Güncel


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