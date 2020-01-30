Haberler » Güncel » Usta kemancı Seyit Çevik, son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Usta kemancı Seyit Çevik, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'de herkesin dilinde dolaşan "Ankara'nın bağları" yani esas adı olan "ip attım ucu kaldı" şarkısını derleyen usta kemancı Seyit Çevik (80), memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

30.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:56Usta kemancı Seyit Çevik, son yolculuğuna uğurlandı
'de herkesin dilinde dolaşan " 'nın bağları" yani esas adı olan "ip attım ucu kaldı" şarkısını derleyen usta kemancı Seyit Çevik (80), memleketi 'nin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Seyit Çevik, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir hastanede hayatını kaybetti. Çevik, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki Merkez Camisinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çevik'in yakınları tören öncesinde gelen taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, CHP Milletvekili Ahmet Önal, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Türkiye, Ankara, Keskin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:34:06