25.06.2019 00:18
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"Usta" Kosova'da seyirciyle buluştu

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın hayatını anlatan "Usta" isimli tiyatro oyunu Kosova'nın güneybatısındaki Prizren kentinde sahnelendi.

Sultan 2. Abdülhamid Han 'ın hayatını anlatan "Usta" isimli tiyatro oyunu Kosova 'nın güneybatısındaki Prizren kentinde sahnelendi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) himayesinde, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) iş birliğinde Prizren Kültür Evi salonunda düzenlenen tiyatro oyununa Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran ve çok sayıda davetli katıldı.
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın gençlik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi baba-kız ilişkisi üzerinden anlatan ve yer yer duygusal anların yaşandığı oyun seyircilerden tam not aldı.
Sultan İkinci Abdülhamid Han'ı canlandıran tiyatro sanatçısı Rıdvan Dağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 yıl önce gerçekleştirilen tarihi bir olaya ayna tutmak için yola çıktıklarını belirterek, "Kosova'ya gelmekten dolayı çok mutluyuz. Çok sıcakkanlı ve misafirperver karşılandık. Kosovalılar ile bir arada olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti." dedi.
Tiyatro sanatçısı Zülfü Demirtaş ise Evlad-ı Fatihan olarak nitelendirdikleri, İstanbul fetih edilmeden önce yurtları, beldeleri olan Kosova'ya gelmenin kendileri için ayrı bir duygu olduğunu söyledi.
Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez 'in yazıp yönettiği oyun, Kosova'nın ardından 26 Haziran'da Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp 'te seyirciyle buluşacak. Usta Kosova'da seyirciyle buluştu
Kaynak: AA
Prizren , Han , Kosova , Güncel

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