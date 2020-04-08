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Usta öğretici kadınlar maske üretimine başladı

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezinde görev yapan gönüllü usta öğretici kadınlar, merkezde bir araya gelerek maske üretimine başladı.

08.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:21
Usta öğretici kadınlar maske üretimine başladı
Antalya 'nın Korkuteli ilçesi Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezinde görev yapan gönüllü usta öğretici kadınlar, merkezde bir araya gelerek maske üretimine başladı.

Çin'de ortaya çıkarak dünyada ölümlere sebep olan ve hızla yayılmasıyla bütün insanlığı tehdit eden korona virüs sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi Korkuteli genelinde de hem her türlü tedbirler alınıyor, hem de gönüllüler tarafından destek sağlanıyor.

Bu kapsamda Korkuteli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından alınan malzemeler ile Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezinde bir araya gelen 6 Halk Eğitim Merkezinde görev yapan gönüllü usta öğretici, açılan atölyede maske dikimine başladı. İlk etapta 10 bin adet maske dikmeyi planlayan öğreticiler, yoğun bir çalışma yapmaya başladı. Talep halinde gönüllülerin maske üretim sayısını arttıracağı belirtildi.

Sevim- Cevat Soyiç Halk eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, "Korkuteli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı tarafından alınan 1 top malzeme ile ilk etapta 10 bin maske üretimine başladık. Üretilen bu maskeler ilçe kaymakamlığı emrine verilerek ihtiyaca binaen kullanılacak. Şuana kadar 2 bin 500 adet maskeyi hazırlayarak Korkuteli kaymakamlığına teslim ettik" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Korkuteli Kaymakamlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Korkuteli, Antalya, Güncel
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