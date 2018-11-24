Usta Öğreticiler Derneğinden Öğretmenler Günü Etkinliği

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:26



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:26

Sinop'ta Usta Öğreticiler Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri bir araya geldi.24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle bir restoranda bir araya gelen Sinop Usta Öğreticiler Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri çeşitli etkinlikler oluşturdu.Sinop Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Seda Karaarslan Demir konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Programı bu yıl ilk kez yapıyoruz. 2017 yılında kurulduk fakat Öğretmenler Günü etkinliğimizi bu yıl ilk kez gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlamıştık hep birlikte, bu yılda Öğretmenler Günü ile tekrar startımızı verdik. Sadece öğretmenlerimiz yok, usta öğreticilerimizde yok aramızda öğretici derneğimize üye olmayıp dışarıdan katılım sağlayan öğretmenlerimiz de var aramızda. Derneğimiz herkese kucak açıp eğitimci kişiliği ön plana çıkmış herkesi arasında görmekten mutlu olan bir dernek. Bugün burada Halk Eğitime bağlı olan kadrosuz usta öğreticileriz, bizim dernek olarak üyelerimiz kadrosuz üyelerden oluşmakta. Bizim dernek olarak İçişleri Bakanlığından hibe alarak kurduğumuz bir atölyemiz var, Girişimciliğin ve İstihdamlığın Desteklenmesi Projesi adı altında atölye kurduk. Atölyemiz de cam boncuk üretiyoruz. Cam kursu veriyoruz. Bu kurslardan eğitim alan hanımlar özellikle kendi boncuklarını üreterek bunları takıya dönüştürüyorlar. Bu takıları biz çeşitli etkinliklerle sergiliyoruz. Bugün burada yaptığımız takıları çekiliş ile kolye, kitap ayracı kolye gibi birer gelen katılımcılara birer hediye ettik" dedi. - SİNOP