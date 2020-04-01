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Usta öğreticiler evlerinde maske üretiyor

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gönüllü usta öğreticiler, evlerinde koruyucu maske üretiyor.

01.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:03
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gönüllü usta öğreticiler, evlerinde koruyucu maske üretiyor.
Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulunda görevli 23 gönüllü öğretmen ve usta öğretici, Afyonkarahisar Belediyesinin temin ettiği malzemelerle evlerinde koruyucu maske dikimine başladı.
Okul Müdürü Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, kentte koronavirüse karşı verilen mücadelenin önemine değindi.
Akın, "Halk Eğitim Merkezinden teslim alınan materyalleri koruyucu maske haline getirmek için gönüllü öğretmenlerimizle yoğun bir mesai içerisindeyiz. 23 öğretmen ve usta öğreticimiz büyük bir fedakarlık gösteriyor. Hocalarımızın bu gayretiyle yürüttüğümüz çalışmalarda ilk etapta 15 bin maske üreteceğiz. İlerleyen süreçte ihtiyaç olursa yine üretimimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal mesafe kurallarına da dikkat ettiklerini anlatan Akın, maskelerin evlerde üretildiğini vurguladı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretimine destek olmaktan mutlu olduklarını belirtti.
Piyasa araştırmalarının ardından maske üretimi için gerekli malzemeleri temin ederek buradaki yetkililere teslim ettiklerini aktaran Zeybek, "Üretimi yapılan maskelerde sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kamu kurumları personeline ücretsiz olarak dağıtılacak." dedi.
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Usta öğreticiler evlerinde maske üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Okul Müdürü, Afyon, Güncel

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Usta öğreticiler evlerinde maske üretiyor
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