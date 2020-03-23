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Usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir grup gönüllü öğretmen, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç halinde kullanması amacıyla maske üretimine başladı.

23.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:46
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir grup gönüllü öğretmen, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç halinde kullanması amacıyla maske üretimine başladı.
Suruç Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde kurulan atölyede gönüllülerden oluşan ekip, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler kapsamında olası maske ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma gerçekleştiriyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyede gönüllülerin günde bin maske üretimi yaptığını söyledi.
Gerekli görülmesi halinde atölye sayısını artırabileceklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:
"Devlet hastanemizin talebini karşılayabilmek için kapasitemizi günlük 2 bine çıkarmayı planlıyoruz. İhtiyaç olduğu sürece de maske üretimine devam edeceğiz. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz gönüllülük esaslı çalışıyor. Jandarma, emniyet birimimizin ve diğer kurumlarımızın da ihtiyaçlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz."
Halk Eğitim Müdürü Mahmut Yavuz da atölyenin maske üretimine 3 gün önce başladığını aktararak, her zaman sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını ifade etti.
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Usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor

Kaynak: AA

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Usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor
Etiketler : Mehmet Han, Şanlıurfa, Güncel

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