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Usta öğreticiler maske üretiyor

Mardin Halk Eğitim Müdürlüğünde (HEM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske üretimine başladı.

24.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:40
Mardin Halk Eğitim Müdürlüğünde (HEM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske üretimine başladı.
HEM bünyesinde kurulan atölyede gönüllülerden oluşan ekip, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbir kapsamında, olası maske ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.
Merkezdeki iki atölyede 14 usta öğretici, günde 1500 maske üretmek için çalışmaya başladı.
Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Berhuni, salgın hastalığa karşı her kurumun elinden geleni yapma gayretinde olduğunu söyledi.
Bu kapsamda bünyelerinde hizmet veren HEM'de maske üretimine başlandığını kaydeden Berhuni, "Maske ihtiyacı oluşabilecek durumlarda bu ihtiyacı görmeye dönük, arkadaşlarımız büyük bir gayretle işe koyuldular. İnşallah ihtiyaç duyulmaz." dedi.
HEM Müdürü Ufuk Çete de 14 usta öğreticinin tamamen gönüllük esasıyla çalıştığını aktararak, "Dünyanın çetin bir sınav verdiği bu dönemde üzerimize düşen görevi yerine getirerek sağlık çalışanları ve milletin yanında olmaya devam edeceğiz. Günde 1500 maske üretimiyle başladık. İhtiyaç duyulması halinde kapasitemizi yükseltebiliriz. " ifadelerini kullandı.
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Usta öğreticiler maske üretiyor

Kaynak: AA

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Usta öğreticiler maske üretiyor
Etiketler : Mardin, Güncel

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