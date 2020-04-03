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Usta öğreticilerin ücret sevinci

Ücretli Öğretmenler ve usta öğreticiler, zorunlu tatil süresince ücret alabileceklerinin müjdesini sevinçle karşıladı.

03.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:48
Usta öğreticilerin ücret sevinci
Ücretli Öğretmenler ve usta öğreticiler, zorunlu tatil süresince ücret alabileceklerinin müjdesini sevinçle karşıladı.

Yaşanan bu zorunlu tatil sürecinde okullarda sağlık personeli ve vatandaşlar için karşılık beklemeden yüz maskesi dahi üreten usta öğreticiler Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı ücret açıklamasını sevinçle karşılayıp teşekkürlerini ilettiler.

Ülke genelinde usta öğreticilerin canı pahasına karşılıksız olarak yüz binlerce maske ürettiklerini dile getiren Burak Gelici; "Çoğu zaman aldıkları maaş asgari ücretten bile az olmasına rağmen, birçok ücretli öğretmen ve kadrosuz usta öğretici geçimlerini bu maaşlarla sağlıyordu. Bu süreçte maaş almamalarına rağmen birçok usta öğretici sağlık çalışanlarına destek olmak ve artan ihtiyacı karşılayabilmek için maske üretimi için gece gündüz can pahasına çalıştı ve kısa sürede yüz binlerce maske üretti. Bu sırada sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, federasyonlar ve siyasetçiler çeşitli mecralarda bu mağduriyetin giderilmesi için kamuoyu oluşturmaya çalıştılar." dedi.

Burak Gelici "Çalışmalar sonuç verdi ve beklenen müjdeli haber 01 Nisan 2020 itibariyle Twitter üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Gelinen son noktada ücretlerimizin yatırılacağı müjdesini aldık. Tüm yetkili birimlere ve bakanlarımıza federasyonumuz ve tüm usta öğreticiler adına teşekkür ederiz. Bizlerle beraber mücadele veren tüm il temsilcilerimize, dernek başkanlarımıza, kurul üyelerimize ve ücretli öğretmenlerimize ayırca teşekkür ederiz. Bizlere destek olan, 81 ildeki tüm usta öğretici arkadaşlarımıza, millet vekillerine, sendika ve sivil toplum kuruluşlarımıza bir teşekkürü borç biliriz, iyi ki varlar. Meslek eğitimcileri usta öğreticiler federasyonu usta öğreticiler dernekleri ve üyelerimizle beraber hareket ederek tüm özlük haklarımız için birlik olmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Berat Albayrak, Güncel
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