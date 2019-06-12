Usta oyuncu Aydemir Akbaş, kedileri için masraftan kaçmadı!

Aydemir Akbaş, 1960'lı yıllardan beri oturduğu evinden kedilerinin, semtin kalabalığı ve gürültüsünden rahatsız olduğu içi taşındı. Usta oyuncu yeni taşındığı evde kedileri için de özel bir ev yaptırdı.

50 BİN LİRA HARCADI

Aydemir Akbaş, 1960'lı yıllardan bu yana oturduğu Nişantaşı Topağacı'ndaki evinden taşındı. Sebebi ise; usta oyuncunun iki kedisinin, semtin kalabalığı ve gürültüsünden rahatsız olması. 55 yıllık evini bırakıp Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'ne taşınan usta oyuncu, giriş katta bulunan evine kedileri için özel bir ev de yaptırdı. Yama ve Zeytin adlı kedileri için 50 bin lira harcayan Aydemir Akbaş, "Beş yıldır birlikteyiz, onlara çok alıştım" dedi.