17 Aralık 2018, 09:39
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Usta Oyuncu Cüneyt Arkın'dan Şaşırtan Açıklama: Azrail Beni Unuttu

Türk Sineması'nın 104'üncü yılı nedeniyle düzenlenen geceye katılan 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Arkın, "Ne çok insan kaybetmişiz, Azrail beni unuttu." dedi.

Türk Sineması'nın 104'üncü, SE-SAM'ın (Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) 32'nci yıldönümü nedeniyle Beyoğlu'ndaki Grand Pera'da bir ödül töreni düzenlendi. Törene katılan Cüneyt Arkın, "Azrail beni unuttu" açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

"AZRAİL BENİ UNUTTU"

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde yapılan törene 55 yıllık oyuncu Cüneyt Arkın'ın (81) sözleri damga vurdu. Efsane aktör ''Her filmde dövdüğüm işçiler vardı. Bensiz film çekilirdi, onlarsız çekilmezdi. Ne çok insan kaybetmişiz. Azrail beni unuttu'' dedi.

"BİR ZAMANLAR JÖNDÜK" POZU VERDİLER

Ediz Hun (78), Engin Çağlar (78), Serdar Gökhan (72) ve Süleyman Turan (82) bir araya gelip "Bir zamanlar jöndük" pozu verdi. Ediz Hun, bir ara yanına kadar gidip Cüneyt Arkın'ı yanaklarından öptü.

Ediz Hun, Engin Çağlar, Serdar Gökhan ve Süleyman Turan
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:39



YORUMLAR (27)
BEYZA: Azrail vadesi dolan hiç bir canlıyı unutmaz.
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HAMDİ GURKAYNAK: Ediz Hun, Turk sinemasinin en efendi insanlarindan biridir. !
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GALİBA: Sizler gitmeyin.yalakalar bir an once gitsinki, kul hakki ve millete ihanetin hesabi sorulsun.
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YÜCEL YILMAZ: Allah korusun daha güzel günlerin olacak cüneyt baba malkoçoğlu ölmez ölemez
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ACTİVEPLUS: ne yiğitler , ne erkekler, ne namı değer babalar, kalite , karizma , kimler geldi kimler geçti , aklı olan kimsenin ahını , günahını almaz
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