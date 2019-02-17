Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı

Türk sinemasının usta oyuncusu Erdal Özyağcılar, 17 Şubat Pazar günü saat 17.45'te Lifetime'da yayınlanacak olan 'Senin Mucizen' programında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Özyağcılar, bir dönem komada yattığını ve inandığı dini de ilk kez açıkladı.

'BİZİMKİLER' DİZİSİNİN HAYATINDAKİ ÖNEMİNİ VURGULADI

1989 yılında yayınlanan rol aldığı "Bizimkiler" dizisinin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Erdal Özyağcılar, dizi oyunculuğunun başlangıcını şu sözlerle anlattı;

Müjde Ar, Şener Şen, Uğur Yücel'in rol aldığı 'Arabesk' filminde Uğur Yücel'in rolünü bana yazılmıştı, o rol benimdi. 'Ben oynayacağım' demiştim fakat o günlerde Güner Namlı, 'Erdal dizi yapıyoruz, 'Bizimkiler' dizisi. Üç kişi düşünüyoruz. Biri Macit Koper, biri sen, diğeri Şener Şen' dedi. 'Tamam' dedim. "Ama Şener 'Arabesk' filminde oynuyor. 'O zaman Macit ile konuşacağız' dediler. Sonra bana ısrar ettiler.Öyle bir hale geldim ki ya 'Bizimkiler'deki 'Şükrü' rolüne ya da 'Arabesk' filmine 'tamam' diyeceğim. Düşündüm, taşındım, eşim Güzin'le de konuştuk. Dizi daha yeni başlıyor, çok fazla dizi de yok, bu daha hayırlı olabilir diye düşündüm."

"ASLA PİŞMANLIĞIM OLMAZ"

Bu tercihinden dolayı pişmanlık yaşamadığını da dile getiren Özyağcılar, "Gelen rolleri iyice bir düşünürüm. Asla bir pişmanlığım olmaz" şeklinde konuştu.

"BEN ŞAMANIM"

Şaman olduğunu söyleyen Erdal Özyağcılar, bunun sebebini yaşadığı anıyla anlattı. Özyağcılar,"9-10 yaşlarındayken bir bayram günü, ben hızla kendimi tırabzanlardan aşağı attım. Çenemin üstüne düştüm. Komaya girmişim. 2 gün hiç uyanmadım, ateşler içinde yandım. Her akşam yatağımdan balonla yükseliyordum, çatı açılıyordu, gökyüzüne çıkıyordum. Bir yerlere gittim. Hatta o şamanizm kitaplarını okuduğumda 'Hepsini ben yaşadım bunların' dedim. O şaman olayı ya böyle bir olaydan sonra ya da ölüme yakınken olurmuş."