04.07.2019 22:23
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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar Şampiyon ile ekranlara geri dönüyor!

Ekranlardan bir süredir uzak olan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, TRT'de yeni sezonda yayınlanacak Şampiyon dizisiyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, TRT'nin yeni sezonda ekrana gelecek "Şampiyon" dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

ANTRENÖRÜ OYNAYACAK

Tolgahan Sayışman'ın hayat vereceği Fırat'ı 'Kafkas' yapan, hayata ve ringe dair her şeyi öğreten "Yaman Günaltay" karakterine hayat verecek olan Erdal Özyağcılar; boks camiasının, disiplini, öngörüleri ve farklı yöntemleriyle hayranlık ve saygı duyduğu bir antrenörü oynayacak.

RİNGLERE DÖNMEK İÇİN MÜCADELE EDECEK

Yapımını BSK Yapım'ın, yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller'in üstlendiği dizinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor. Şampiyon; 'Kafkas' lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın (Tolgahan Sayışman), oğlu Güneş (Emir Özyakışır) için ringlere dönme mücadelesini konu alıyor.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar Şampiyon ile ekranlara geri dönüyor!
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