Usta oyuncu Ergün Uçucu, hayatını kaybetti!

Yeşilçam'a damga vuran isimlerden Ergün Uçucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Canberk Uçucu sosyal medya hesabından duyurarak, "Elveda babam, ustam ve en iyi arkadaşım... Elveda..." ifadelerini kullandı.

ERGÜN UÇUCU KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Ankara Devlet Tiyatrosundan emekli olmuştur.Yıllarca TRT'de Tatlı Cadı gibi dizilerde, filmlerde seslendirme yapan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de oynamıştır. Susam Sokağı adlı çocuk proğramındaki kurabiye canavarını yıllarca seslendirmiştir.

Ergün Uçucu, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda da görev yapmıştır. İlginç ses rengi ile onu tanımayan yoktur.

2011 yılında, Hacettepe Üniversitesi ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Başkanlığı'nca Cüneyt Gökçer anısına ilk kez verilen "75. Yıl Cüneyt Gökçer Tiyatro Ödülleri" kapsamında Erkek Oyuncu Onur Ödülü'ne Ergün Uçucu uygun görüldü.

Televizyonda "Uykudan Önce" çocuk proğramını sunmuştur daha sonra Adile Naşit devam etmiştir.

Tiyatrocu olan Canberk Uçucu (d.1969) adında bir oğlu vardır.