Usta oyuncu Eşref Kolçak, hayatını kaybetti (2)





DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak'ın ölümüyle ilgili Gemlik Devlet Hastanesi'nden ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncunun doktoru, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yağız, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Saygıdeğer sanatçımız Eşref Kolçak, 24.04.2019 tarihinden bu yana genel durum bozukluğu tanısıyla hastanemiz Yoğun Bakım Ünite merkezine yatırıldı. Yaklaşık 1 aydır yoğun bir tedavi görmekteydi. Solunum yetmezliği ve organ yetmezliği sebebiyle 18.05.2019 tarihinde solunum cihazına bağlandı. Bugün durumunun ağırlaşmasıyla hastamıza müdahale ettik. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık ve Eşref Kolçağ'ı kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: Görüntüler Son Dakika'ya geçildi

-Doktorundan açıklama

-Hastaneden ve yoğun bakımdan detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Feyzi SARIKAYA- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

Kaynak: DHA