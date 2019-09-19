Usta oyuncu Ferdi Merter'in 1. ölüm yıl dönümü! Ferdi Merter kimdir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, yönetmen, seslendirme sanatçısı olan Ferdi Merter, aramızdan ayrılalı tam bir sene oldu. Usta oyuncu, 13 yaşında başladığı sinema ve tiyatroya ömrünü adamıştır. Enis Fosforoğlu'nun abisi olan usta oyuncunun başarılarla dolu hayatı, yer aldığı filmler, diziler, tiyatro oyunları ve detaylar haberimizde.

FERDİ MERTER KİMDİR?

Asıl adı Ferdi Merter Fosforoğlu olan Ferdi Merter, 19 Haziran 1939'da İstanbul'da doğdu. Annesi ve babası oyuncu olan sanatçı, liseyi İtalyan Lisesi'nde okudu. Sonrasında 1959 yılında konservatuvara girdi. 1962 yılında ise Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Ferdi Merter, sinema ile ilk kez 13 yaşında tanıştı. 1952 yılında Dağların Kızı adlı filmde çocuk oyuncu olarak oynadı. Akabinde yaklaşık 20 filmde çocuk ve genç oyuncu olarak devam etti.

1945 yılında Yeşilçam'da dublaj sanatçılığı yapmaya başladı. Ferdi ismini dublaj hocası olan Ferdi Tayfur'dan almıştır. 1958 yılına değin İstanbul'da sinema ve tiyatro çalışmaları yapmanın ardından, 1959 yılında konservatuvara giren sanatçı, İtalyan Lisesi'nin ardından, 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1963 yılında Sivas'ta askerliğini yaptıktan sonra, 1965 yılında halen evli olduğu eşi Cansın Hanım'la evlenmiştir.

1962-2004 yılları arasında Devlet Tiyatrolarında oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi, baş rejisörlük, Ankara ve Adana Devlet tiyatrolarında sanat yönetmenliği yaptı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştı.

Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği yönetim kurulunda görev yapan Merter, ayrıca Tiyatro Yazarları Derneği başkanı olup, seslendirme çalışmaları yaptı ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

"Ferdi Merter Sanat Akademisi"'ni ve 2004'te oyuncu olan kızı Almula Merter'le birlikte Çığır Sahne'yi kurdu. Sinema alanında yönetmenlik ve senaryo yazarlığı çalışmalarında bulunan Ferdi Merter'in yazdığı beş kitap yayınlanmıştır.

Ferdi Merter, Yeşilçam'ın karakter oyuncusu Renan Fosforoğlu'nun oğlu, tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu'nun ise ağabeyidir.

1965 yılında Cansın Merter ile evlendi. 1966'da Almula, 1970 yılında Teymuralp isminde çocukları oldu.

KİTAPLARI

2013 - Eşcinsel Kuğu

- Gerçek Orada Biryerde

- Zincir

- Lise ve Dengi Okullara Tiyatro

- İlköğretim Okullarına Tiyatro

- Ateşte Semaha Durmak

- Tiyatro Tiyatro Tiyatro

YER ALDIĞI FİLMLER

2017 - Fi (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2015 - 2016 - Kiralık Aşk (Hulus İplikçi) (TV Dizisi)

2015 - Diktatör Adolf Hitler'in Hayatının Esrarengiz Yönleri (Sinema Filmi)

2014 - Vay Başıma Gelenler 2,5 (Kadir Baba)(Sinema Filmi)

2014 - Sinemada İstanbul: Kadrajdaki Şehir (Kendisi)(Sinema Filmi)

2011 - Kolpaçino: Bomba (Kemal) (Sinema Film)

2011 - Harry Potter ve Ölüm Yadigarları (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 - 2014 - Kurtlar Vadisi Pusu (Beyefendi) 5-8. Sezon (TV Dizisi)

2010 - İhanet (İlhan Bey) (TV Dizisi)

2010 - Alice Harikalar Diyarında (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - Bu Kalp Sen Unutur mu? (Orhan Aldıkaçtı) (TV Dizisi) (7. Bölüm)

2007 - Kaptan (TV Dizisi)

2005 - Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı... (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - 2006 - Acı Hayat (Sefa Kervancıoğlu) (TV Dizisi)

1998 - Cumhuriyet (Mehmet Recep Peker) (Sinema Filmi)

1996 - İlk Korku (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1996 - Öldürme Zamanı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1996 - Kurtuluş (P.M. Protopapadaks) (TV Dizisi)

1992 - Emret Bakanım (TV Dizisi)

1989 - Beybaba (TV Dizisi)

1987 - Kuruluş/ Osmancık (Romen Dyojen) (TV Dzs)

1983 - Kurt ve Kuzu (TV Dizisi)

1978 - Dallas (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

1977 - Aşk Gemisi (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

1974 - Şeytan (Doktor) (Sinema Filmi)

1973 - Turist Ömer Uzay Yolunda (Dr. McCoy) (Sinema Filmi)

1972 - Baba (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1969 - Ayrı Dünyalar (Gazeteci) (Sinema Filmi)

1966 - İhtiras Kurbanları (Sinema Filmi)

1964 - Çanakkale Aslanları (Sinema Filmi)

1958 - As Evlat (Sinema Filmi)

1953 - İhtiras Kurbanları (Sinema Filmi)

1952 - Dağların Kızı Ruhsar (Sinema Filmi)