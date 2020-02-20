Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Tuvana Türkay, Eda Ece, Nesrin Cavadzadeve Barış Kılıç'ın paylaştığı Yasak Elma dizisine usta oyuncu İncilay Şahin dahil oldu.

59 yaşındaki yaşında İncilay Şahin dizi kadrosuna Döne karakteriyle giriyor. Başarılı oyuncu, iflas ederek şoförünün evine taşınan Halit'in (Talat Bulut) komşusu olarak boy gösterecek.

İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?

29 Ocak 1961 tarihinde dünyaya gelen ekranlarda bugüne kadar onlarca farklı yapımda kamera karşısına geçen İncilay Şahin, 1995 yılında Çiçek Taksi ile başladığı kariyerinde geride kalan süre içerisinde pek çok projeye dahil olmuştur.

Eğitimini Kayseri'de tamamlayan ve oyuncu olmak üzere MSM Aktör Stüdyo da eğitim alan Şahin, Çiçek Taksi dizisinden sonra Kuzenlerin dizisinde üç sezon boyunca yer almıştır. 2003 yılında Büyümüşte Küçülmüş dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan İncilay Şahin, aynı tarihlerde Hayat Bilgisi dizisinde yardımcı oyuncu olarak kamera karşısına geçmiştir.

İncilay Şahin; Erkek Tarafı, Kapıları Açmak, Çil Horoz, Şifre, Doktorlar, Yalnız Efe, 120, Elveda Derken, Yersiz Yurtsuz, Aman Annem Görmesin, Umutsuz Ev Kadınları, Adını Feriha Koydum, Aman Babam Duymasın ve Gülümse Yeter gibi bir çok dizide rol almıştır.