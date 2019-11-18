Haberler » Güncel » Usta oyuncu Jale Birsel için sahnede tören düzenlenecek - Haber

Usta oyuncu Jale Birsel için sahnede tören düzenlenecek

İZMİR Çiğli ilçesinde, kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu Jale Birsel (92), yarın Konak Sahne'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

18.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:54Usta oyuncu Jale Birsel için sahnede tören düzenlenecek

İZMİR Çiğli ilçesinde, kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu Jale Birsel (92), yarın Konak Sahne'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Usta oyuncu Jale Birsel, geçen ay yakalandığı zatürre nedeniyle dün akşam saatlerinde İzmir Çiğli'de kaldığı yaşlı ve bakımevinde hayatını kaybetti. Birsel için yarın saat 13.00'te Konak Sahne'de tören düzenlenecek. Törenin ardından Birsel'in cenazesi ikindi vaktinde Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedilecek.Dün hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter'le konservatuvardan sınıf arkadaşı olan Birsel, arkadaşıyla birlikte aynı gün son yolculuğuna uğurlanacak.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:04 ABD'nin kararının ardından İsrailli eski bakandan yasa dışı Yahudi yerleşimlerini ilhak çağrısı
00:02 Katarlı yatırımcıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
00:02 Spor kayserisporlu pedro henrique kazanmak için savaşan bir takım olacağız
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 19 Kasım 2019
00:00 Aydın'da şüpheli yangın
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:07:10