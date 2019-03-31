Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle İstanbul'da oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerde sandık başına gelerek oy kullandı.

KUYRUKTA UZUN SÜRE BEKLEDİ

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre de vatandaşlık görevini yerine getirmek için okulun yolunu tuttu. Çehre, oyunu Etiler Ali Yalkın Ortaokulu'nda kullandı. Oy kullanacağı sınıfta oluşan yoğunluktan dolayı kuyrukta uzun süre bekleyen Çehre'nin o anları objektiflere böyle yansıdı.