31 Mart 2019, 14:06
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Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi

Ünlü isimler, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sandık başına gitti. Usta oyuncu Nebahat Çehre de, oyunu kullanmak için okulunun yolunu tuttu. Ünlü oyuncu oy kullanmak için, dakikalarca kuyrukta bekledi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle İstanbul'da oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerde sandık başına gelerek oy kullandı.

KUYRUKTA UZUN SÜRE BEKLEDİ

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre de vatandaşlık görevini yerine getirmek için okulun yolunu tuttu. Çehre, oyunu Etiler Ali Yalkın Ortaokulu'nda kullandı. Oy kullanacağı sınıfta oluşan yoğunluktan dolayı kuyrukta uzun süre bekleyen Çehre'nin o anları objektiflere böyle yansıdı.

Sabah, Nebahat Çehre, Magazin



YORUMLAR (13)
ASENA: İstanbul::İMAMOĞLU.....Ankara::MANSUR YAVAŞ....Izmir::ZEYBEKCİ....İnsaALLAH
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DOGRUSU: Bu gün bile sandık başında ülkenin bir çok yerinde baskı zorbalık ve hileler hükümet partisinden devam ediyor.Asker ,polisin yardımyla .
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ADANALI YAZIYOR: niye oyuncu olunca nolacak halk işte herkes eşit
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10 0
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TUNCTUNC: BIZDE NE ZAMAN OY KULLANCAK DIYE BEKLIYORDUK.
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ARZU: Bende dakikalarca bekledim kocam kızdı çabuk gel dedi eve işimiz var dedi ne yapalım
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