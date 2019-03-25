Usta Oyuncu Nuri Alço, Sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na Evlenme Teklif Etti

Türk sinema tarihine çapkın rolüyle damga vuran usta oyuncu Nuri Alço, eğlenmek için gittikleri bir mekanda mikrofonu eline aldı ve , "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diye sevgilisine evlilik teklifi etti.

YILLARDIR BU ANI BEKLİYOR

Teklif yüzüğünü takan ve 10 yılı aşkındır bu anı beklediğini dile getiren Burcu Sezginoğlu ise "Evet" cevabını verdi. Sezginoğlu'nun, Nuri Alço'dan yaşça küçük olması sosyal medyada olay oldu.

"SEN BENİ, BAHARI SEVER GİBİ SEVDİN"

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaşan Sezginoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Kabul ediyorum, hayatımın en şaşkın 'Evet'iydi.. Sen beni, baharı sever gibi sevdin. Çölün ortasında bulduğun çiçek gibi. Zarar gelmesin diye cam fanusa koyup, deli gibi sahiplenerek sevdin. Benim için hiç sevmediğin yağmurları bile sevdin. Dağınık saçlarımı, dudağımdaki uçuğu, saatlerce güldüğün sakarlıklarımı. Önce dostum; sonra sevdam. Sen benim gökyüzüm. En güzel doğum günü hediyem oldun. 10 sene boyunca tüm inadıma rağmen benden vazgeçmediğin için teşekkür ederim sevgilim. Hayat yolculuğumuz daim olsun..."

ROLÜNÜN HAKKINI VERDİ

Öte yandan bu zamana kadar yer aldığı tüm film ve dizilerde çapkın rolünün hakkını veren Alço, hayranlarından ise "Gazozdan bu kez yüzük çıktı." yorumlarını aldı.