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Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Malatya'da düzenlenen festival kapsamında Funda Arar'ı dinlemeye giden başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, kolundaki lüks saatin fiyatıyla ağızları açık bıraktı.

22.07.2019 11:53

Malatya'da 6 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde Funda Arar da sahne aldı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde başrol oynayan ve Malatyalı olan Oktay Kaynarca da festivale katılanlar arasındaydı. Oyuncunun kolundaki 100 bin TL'lik saat ise herkesi şaşırttı.

SAATİNİN PARASI DUDAK UÇUKLATTI

Gecce'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu, Funda Arar'ın ricası üzerine sahneye çıkarak bir konuşma yaptı. Bu arada Bodrum'daki tatilini yarıda bırakıp festivale katılan Oktay Kaynarca'nın bileğindeki 110 bin TL değerindeki Yacht-Master II saati dikkat çekti.

Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı
Oktay Kaynarca, Funda Arar, Malatya, Magazin

YORUMLAR (5)
ANTARTİKALI: Bu saatten ne fayda elde ediyorlar ?. . . Cep telefonunda bütün saat bilgileri var. Bu saatten sonra saat kullanmak saçmalık.
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ADINIZI YAZIN: zenci saati galiba
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ASABİ: ÇALIŞIP HELALİNDEN KAZANAN PARASINI İSTEDİĞİ GİBİ HARCAR AMA İMKANI OLAN PARASINI LÜKS TUTKUSUYLA İSRAF EDECEĞİNE ADINI TAŞIYACAK OKUL, CAMİ, HASTAHANE, PARK ÇEŞME GİBİ YAPILAR YAPTIRSA ADINI SONUZA DEK YAŞATIR BURALARI KULLANANLARIN HAYIR DUASINI ALIR YOKSA ÖLDÜKTEN SONRA UNUTULUR GİDER MEZARLIKLAR GERİSİNDE BİR İZ BIRAKMAYAN ÜNLÜLERLE DOLU BU YÜZDEMN EN AZINDAN GERÇEK ANLAMDA MALINIZIN ZEKATINI VERİN
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HAYDEE: SİZE KİM SÖYLEDİ 110 BİN TL OLDUĞUNUUU
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SAATÇİ RIFKI: ben
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