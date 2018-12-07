07 Aralık 2018, 14:50
»»

Usta Oyuncu Şenay Gürler, Çukur Dizisindeki Öpüşme Sahneleri Hakkında İlk Kez Konuştu

Yakın zamanda Çukur'un kadrosuna dahil olan oyuncu Şenay Gürler, dizideki öpüşme sahneleriyle ilgili "Bu işimin bir gereği" açıklamasını yaptı.

'Çukur' dizisine 'Meliha' karakteri ile dahil olan Şenay Gürler, önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Dizideki öpüşme sahneleri sorulan oyuncu, "Bu işimin bir gereği" cevabını verdi.

"ÖPÜŞMEK İŞİMİN BİR GEREĞİ"

Sözcü'nün haberine göre; ayak üstü kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Şenay Gürler, dizideki Ercan Kesal'la olan öpüşme sahnesiyle ilgili olarak, "Dizideki karakterden dolayı bu kadar dikkat çekti sanırım. Oyunculuk neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum. Bu işimin bir gereği" şeklinde konuştu.

"EVLİLİĞİ ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Semih Saygıner'le ilişkisinin devam ettiğini dile getiren oyuncu, "Güzel giden bir birlikteliğimiz var ama evliliği şimdilik düşünmüyoruz" dedi.

Şenay Gürler ve Semih Saygıner
Nişantaşı,Çukur,Şenay Gürler
07 Aralık 2018 Cuma 14:50



YORUMLAR (33)
VATANDAŞ: O kadın kardeşin olsa damı işin gereği yaptımderdin. Bu nasıl bir iğrenç meslektir. Mide bulandırıcı
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: Hastayım bu kadına
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
YAKO: Semihi de adam zannederdik!
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
SEROADINIZI YAZIN: OYUNCULUK BÖYLE GEREKTİRDİ İŞİMİZ BU. . DİYE BİRDE ÖVÜNMESENİZ ARTIKBu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın
Yayından Kaldır
5 5
Cevap yaz
... .: Böyle sahneler Türkiye'' de değil de yabancı ülkelerde olduğunda ayıla-bayıla izliyorsunuz. . sonra böyle hatunlar bizde yok ki diye eleştiri yapıyorsunuz, sonra da kalkıp ahlak polisliğine oynuyorsunuz . sizi anlamak gerçekten çok zor. imkan olsa da babalarınızdan doğsanız keşke. . . . . . . ???? ( Bu arada ahlakı bozan diziler değil siyasiler bence :))
Yayından Kaldır
6 6
Cevap yaz
Tüm 33 yorumu okumak için tıklayın