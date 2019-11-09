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Usta oyuncu Şener Şen 'Zengin Mutfağı' ile sahnede

Usta oyuncu Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' isimli oyunla Eskişehir'de sahne aldı.

09.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:52Usta oyuncu Şener Şen 'Zengin Mutfağı' ile sahnede
Usta oyuncu Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' isimli oyunla 'de sahne aldı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Vasıf Öngören'in ünlü oyunu "Zengin Mutfağı" Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi. Yıllar sonra tiyatro sahnelerine dönen Şener Şen, festival kapsamında Zengin Mutfağı isimli oyunla sahne aldı. Biletleri satışa çıktığı anda tükenen oyun beğeni topladı. Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyun büyük ilgi gördü. Usta oyuncu Şener Şen'i 40 yıl aranın ardından genç bir oyuncu kadrosuyla birlikte sahneye çıkaran oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal'ın üstlendiği oyunda, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı'nın performansı usta oyuncuları aratmadı. Sanatseverlerden büyük ilgi gören oyunu izleyenler arasında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da yer aldı.

Biletleri saniyeler içerisinde tükenen oyunun; yönetmen yardımcılığını Defne Kayalar, asistanlığını Berçem Açığ, dekorunu Barış Dinçel, kostümlerini Başak Özdoğan, ışığını ise Cem Yılmazer üstlendi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Şener Şen, Magazin

Kaynak: İHA

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