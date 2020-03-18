Menü
Haberler››Magazin››Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti - Magazin

Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti

Birbirinden başarılı sinema, dizi ve tiyato oyunlarında yer alan Suat Ülhan, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

18.03.2020 23:51 | Son Güncelleme: 19.03.2020 00:03

Birçok ünlü dizinin kadrosunda yer alan usta oyuncu Suat Ülhan (71), hayatını kaybetti. İlhan'ın ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

BİRÇOK BAŞARILI YAPIMDA ROL ALDI

Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Suat Ülhan, daha sonra dizi ve sinemaya adım attı. Suat Ülhan, Üvey Baba dizisinde Süleyman'ı, Süper Baba'da ise fırıncı Musti'yi karakterleriyle tanınır hale gelmişti. Usta sanatçı daha sonra Deli Yürek, Tatlı Kaçıklar, Yasemince, Dadı, Baba Evi, Bir Aşk Uğruna ve Çarli gibi başarılı yapımlarda rol almıştı.

ACI HABERİ ROL ARKADAŞI DUYURDU

Sanatçının cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nden kaldırılacak.Acı haberi ünlü sanatçı Genco Erkal böyle duyurdu: Sahne arkadaşım, değerli oyuncu Suat Ülhan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu fotoğrafta Aslan Asker Şvayk oyununda birlikteyiz. Yıl 1989.

Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti

İZMİR'DE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Öte yandan sanatçı Suat Ülhan 27 Şubat'ta,Yazar Aziz Nesin'in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda sahnede yer almıştı.

99 KİLO ZAYIFLAMIŞTI

Suat Ülhan, 2012 yılında akupunktur tedavisiyle tam 99 kilo verdi. 198 kilo ile akupunktur tedavsine başlayan Ülhan, 99 kiloya düşmüştü.

Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Etiketler : Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Magazin
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Magazin
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Magazin
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Magazin
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Magazin
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Magazin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Aytaç Yalman’ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Magazin
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Magazin
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Loading