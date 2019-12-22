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Usta oyuncu Tony Britton hayatını kaybetti

Efsane İngiliz oyunculardan Tony Britton 95 yaşında hayatını kaybetti. Britton'ın ölüm haberini sunucu kızı Fern Britton verdi.

22.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:24

95 yaşındaki usta İngiliz aktör Tony Britton hayatını kaybetti. 95 yaşında hayatını kaybeden Tony Britton'ın ölüm haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sunucu kızı Fern Britton verdi.

SON OLARAK 2012'DE İZLEYİCİLERİN KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Britton; Operation Amsterdam, Sunday Bloody Sunday ve The Day of the Jackal filmlerinde oynamıştı. Usta oyuncu son olarak 2012 yılında Run for Your Wife filminde yer almıştı.

3 ÇOCUĞU VARDI

Sunucu Fern Britton ve senarist Cherry Britton, ünlü oyuncunun Ruth Hawkins ile olan evliliğinden dünyaya geldi. Sonrasında Danimarkalı heykeltıraş Eva Castle ile evlenen Tony Britton'ın bu evlilikten de Jasper adlı bir oğlu vardı.

Usta oyuncu Tony Britton hayatını kaybetti

Fern Britton, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
CETO: bana sinemayi tiyatroyu sevdiren guzel insandi Tony Britton bir keresinde hic unutmama londrada hey tony bir gun senin yerini alacagim dedigimde . . . . boynuz kulagi gecer ama duymaz demisti . . . . . ne diyecegimi bilmiyorum malum ayakta duramiyorum :( seni cok özleyecegim tony agabey . . . . . isiklar filan hep yoldasin arkadasin olsun abi . .
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