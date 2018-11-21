21 Kasım 2018, 12:49
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Usta Oyuncu Zafer Algöz, Taziye Mesajına "Sıra Sana Geliyor" Yorumunu Yapan Takipçisine Hakaret Etti

Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Cengiz Baykal için taziye mesajı yayınlayan usta oyuncu Zafer Algöz, "Sıra sana geliyor" diyen takipçisine "Ya...k, pislik" diyerek hakaret etti.

Başarılı oyuncu hayatını kaybeden Cengiz Baykal için yayınladığı taziye mesajına yorum yapan takipçisine hakaret etti. Zafer Algöz, "Böyle bir günde, sana gereken cevabı verirdim ama rahmetli kardeşimin hatırına susuyorum. Yavşak, pislik" cevabını verdi.

MESLEKTAŞLARI DUYGUSAL PAYLAŞIM YAPTILAR

20 Kasım'da hayata veda eden usta tiyatrocu Cengiz Baykal, sanat camiasını üzüntüye boğdu. Usta isim için taziye mesajı paylaşan meslektaşları üzüntülerini dile getirdi.

TAKİPÇİSİNİN TUHAF YORUMUNA SİNİRLENDİ

59 yaşındaki Cengiz Baykal için bir taziye mesajı da usta oyuncu Zafer Algöz yayınladı. Algöz "Sevgili arkadaşım Cengiz Baykal da gitti. Mekanın cennet olsun canım benim" mesajıyla duygusal paylaşım yaptı. Algöz'ün paylaşımına bir takipçisinden ise tuhaf yorum geldi.

SIRA SANA GELİYOR

Zafer Algöz, paylaşımına "Sıra sana doğru geliyor zafer abi" yorumunu yapan takipçisine sert çıktı. Algöz, "Böyl bir günde sana gereken cevabı verirdim ama rahmetli kardeşimin hatırına susuyorum.. Ya...k, pislik" cevabını verdi.

Cengiz Baykal,Zafer Algöz
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:49



YORUMLAR (29)
MERHAMETLİ: temizlik şarttır,,artisler olmasa dünyamız daha temiz ve huzurlu olurdu.
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CİDELİ: Abisi sıra banada gelecek..sanadagelecek derdim..hakaretvari sözler kimseyi yuceltmez
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ADAM: bu kişi para almadığı için kamu spotunda oynamayan bir yaratıktır.
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ALTAN : Güvenme gençliğine , ölen hep ihtiyar mı
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ADANALI: ölsede hevla yesek.
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