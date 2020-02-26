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Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması

Aydemir Akbaş, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Son dönemde İranlılar'ın film çekmek için kendisine ulaşmak istediğini söyleyen ünlü oyuncu, Coronovirüs'ten çok uçaktan korktuğu için İran'a gidemeyeceğini söyleyip "Bana virüs falan işlemez, 100 milyar verseler yine gitmem, benim uçak fobim var" dedi

26.02.2020 23:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:42Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması

Yürüyüşe çıktığı 'nda objektiflere yansıyan sinemanın usta ismi, geçtiğimiz günlerde Cambaz adlı kitabından sonra hayatının film yapılmasına sıcak bakmadığını anlatıp, bu tip projeleri ticari bulduğunu söyledi.& ;

'Hayatımı film yapmayın'

Son dönemde yaşlılık nedeniyle unutkanlık yaşadığını ve bazı olayları karıştırdığını da sözlerine ekleyen Aydemir Akbaş, hayatının film yapılmasını istemediğini belirtip "İnsanların hayatının filmi bir şeye benzemiyor para gayesiyle yapıldığı için hoşuma gitmiyor" dedi.& ;

'Uçak korkum var'

Ünlü oyuncu yıllardır uçak fobisi nedeniyle uçağa binip pek çok yere gidemediğini de söyleyip "Beni ne hikmetse İranlı'lar arıyorlarmış, benle görüşmek istiyorlarmış film yapmak için. Coronovirüs benden korksun, ben gider miyim? Yüz milyon verseler yine gitmem. İbrahim Tatlıses beni Amerika'ya götürmeye kalktı pasaportum olduğu halde 'benim pasaportum yok' dedim, uçak korkum var üç kere bindim tövbe ettim. Almanya'dan servet teklif ettiler gitmedim, ben kesin kalpten giderim" sözlerini kullandı.


Aydemir Akbaş, Nişantaşı, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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