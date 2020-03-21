Usta oyuncudan yağmacılara büyük ders!

Usta tiyatrocu, "Yiyeceğiniz kadar alın, midyat pirinçlerini doldurup doldurup evdeki bulguru bozmayın. Çöpe atmayın' diyen Ferdi Atuner insanlarda alışveriş kültürü olması gerek" dedi.

'KITLIK GETİRİR'

Snob Magazin'in haberine göre; Atuner, "Herkes yiyeceği gıda kadar almalı. Hanımla birlikte evde bulgur yiyeceğiz. Anadolu'nun verimli ve cefakar bulguru bize yetiyor. Biterse iner markete yine alırım. İhtiyacımdan fazla gıda alıp o gıdaların bozulmasını görmek istemiyorum. Dolabımızı doldurmamız kıtlık getirir. Yemeden çöpe atılan her besin kıtlık sebebidir" diyerek takdir topladı.

Kaynak: Snob Magazin