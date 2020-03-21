Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Magazin ››Usta oyuncudan yağmacılara büyük ders! - Magazin

Usta oyuncudan yağmacılara büyük ders!

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok vatandaş markete koştu. Markete koşanlardan biri de usta tiyatrocu Ferdi Atuner oldu. Atuner'in kendisine yetecek kadar gıda alışverişi yapması takdir topladı

21.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:00
Usta oyuncudan yağmacılara büyük ders!

Usta tiyatrocu, "Yiyeceğiniz kadar alın, midyat pirinçlerini doldurup doldurup evdeki bulguru bozmayın. Çöpe atmayın' diyen Ferdi Atuner insanlarda alışveriş kültürü olması gerek" dedi.

'KITLIK GETİRİR'

Snob Magazin'in haberine göre; Atuner, "Herkes yiyeceği gıda kadar almalı. Hanımla birlikte evde bulgur yiyeceğiz. Anadolu'nun verimli ve cefakar bulguru bize yetiyor. Biterse iner markete yine alırım. İhtiyacımdan fazla gıda alıp o gıdaların bozulmasını görmek istemiyorum. Dolabımızı doldurmamız kıtlık getirir. Yemeden çöpe atılan her besin kıtlık sebebidir" diyerek takdir topladı.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Ferdi Atuner, Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses’in mezarının üzerine gömüldü Magazin
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Magazin
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı Magazin
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı
’Sete çıkmama kararı aldım’ deyip Çukur’dan ayrılma nedenini söyledi Magazin
"Sete çıkmama kararı aldım" deyip Çukur'dan ayrılma nedenini söyledi
En yakınındaki isim anlattı! İşte koronavirüse yakalanan sunucunun sağlık durumu Magazin
En yakınındaki isim anlattı! İşte koronavirüse yakalanan sunucunun sağlık durumu
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı Magazin
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı
’Koronadan koruyor’ diye tanıttıkları ilaçla ilgili gerçek şaşkına çevirdi Magazin
"Koronadan koruyor" diye tanıttıkları ilaçla ilgili gerçek şaşkına çevirdi
Ünlü model, korona test sonucunu milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Magazin
Ünlü model, korona test sonucunu milyon dolarlık malikanesinde bekliyor

Son Dakika Magazin Haberleri

Doğukan Manço'dan #evdekal partisi! - Magazin Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Usta oyuncudan yağmacılara büyük ders! - Magazin "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak - Magazin Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi - Magazin Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neler ayrıldığını anlattı - Magazin Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor - Magazin Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü - Magazin
Loading