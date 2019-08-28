Usta şair İlhan Berk'in 11. ölüm yıl dönümü! İlhan Berk kimdir?

Şiirleri, ''Bir Yeryüzü Tanığı'' kitabında toplanan şairin sayısız eseri bulunuyor. Öte yandan deneme, otobiyografi ve eleştiri türünde de eser veren İlhan Berk, 2008 yılında hayatını kaybetti. İlhan Berk kaç yaşında öldü?İlhan Berk sözleri, şiirleri haberimizde…

İLHAN BERK KİMDİR?

Usta kalem, 18 Kasım 1918 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulundan mezun oldu, Espiye'de iki yıl ilkokul öğretmenliğinden sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'ne girdi. Enstitünün Fransızca bölümünden 1944'te mezun oldu.

TÜRK DİL KURUMU ŞİİR ÖDÜLÜ ALDI

Berk, 1945-1955 yılları arasında Zonguldak, Samsun ve Kırşehir'de ortaokul ve liselerde Fransızca öğretmenliği yaptı. 1956 yılından itibaren 13 yıl Ankara'da Ziraat Bankası'nın Yayın Bürosu'nda çevirmenlik görevinde bulundu. Bu süre içinde Arthur Rimbaud ve Ezra Pound'un şiirlerini çevirerek kitaplaştırdı. Bu tarihten sonra kendini tümüyle yazmaya vererek bir anlatı kitabı dışında, yalnız şiir ve şiire ilişkin eserler üretti. ''Kül'' adlı kitabıyla 1979 yılında Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü ve ''İstanbul'' kitabı ile de 1980 yılında ilk Behçet Necatigil Şiir Ödülünü kazandı. 1983'te ''Deniz Eskisi'' adlı kitabıyla, Yeditepe Şiir Armağanı'nı 1988'de de ''Güzel Irmak'' adlı kitabıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü aldı.

YENİ EDEBİYAT ANLAYIŞINI BENİMSEDİ

İlhan Berk, ilk şiirlerini 1935 yılında Manisa Halkevi'nin dergisi Uyanış'ta yayımladı. 17 yaşındayken ''Güneşi Yakanların Selâmı'' adıyla kitaplaştırdığı bu şiirlerinde "hece vezni" kullanıyordu. 1940'lara doğru Yeni Edebiyat anlayışı içinde yer aldı, Servet-i Fünun, Ses, Yığın, Yeryüzü, Kaynak gibi dergilerde yazdı. Şair, 28 Ağustos 2008 tarihinde Bodrum'da 89 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.