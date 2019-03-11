11 Mart 2019, 13:58
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Usta Şair İsmet Özel, Kalp Krizi Geçirdi

Türk Edebiyatı'nın usta şairlerinden olan İsmet Özel bu sabah kalp krizi geçirdi.

Yazdığı kitaplar ve birden fazla ortaya koyduğu ölümsüz eserlerle, Türk Edebiyatı'nın yakından tanıdığı isim İsmet Özel, bu sabah kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

ÜZÜCÜ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Üzücü haberi Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık verdi. Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

"GİTME USTA"

Kerem Kınık yaptığı açıklamada, "Kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakıma kaldırılan Şair İsmet Özel'e Mevladan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Sabah, Kalp Krizi, İsmet Özel, Magazin


YORUMLAR (2)
GERÇEK MÜSLÜMAN: allah şifa versin. . . dindar müslüman camiadan nadiren çıkan okumuş, birikimli, kültürlü tiplerden biriydi. keşke bu tarz zatların sayısı daha fazla olsa ama bizim müslümanlar okumuyor, merak etmiyor, sorgulamıyor. kuran-ı kerimi bile türkçesini merak etmiyor, allahü teala ne demiş ilgilenmiyor. . . elin gavuru da uzaya çıkarken bakakaklıyoruz.
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  • CÜBBELİ MEHMET : fazla okumak ta iyi değil, allah de ötesini bırak, önemli olan cennete gitmek, yat kalk namaz kıl, gak guk zikir mikir falan hooop cennet
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...: Geçmiş olsun allah şifa versin abiye
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