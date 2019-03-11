Usta Şair İsmet Özel, Kalp Krizi Geçirdi

Yazdığı kitaplar ve birden fazla ortaya koyduğu ölümsüz eserlerle, Türk Edebiyatı'nın yakından tanıdığı isim İsmet Özel, bu sabah kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
ÜZÜCÜ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Üzücü haberi Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık verdi. Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
"GİTME USTA"
Kerem Kınık yaptığı açıklamada, "Kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakıma kaldırılan Şair İsmet Özel'e Mevladan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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