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Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez

Tüm dünyaya korku salan koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan usta sanatçı Aydemir Akbaş, "Bana virüs falan işlemez" ifadeleri kullandı.

27.02.2020 21:05 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:20

Önceki gün Nişantaşı'da muhabirlerle karşılaşan Aydemir Akbaş, koronavirüsün kol gezdiği 'dan film teklifi aldığını söyledi. Aydemir Akbaş, dünyanın konuştuğu koronavirüs salgınıyla ilgili olarak "Bana virüs falan işlemez, koronavirüs benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine de oralara gidemem" dedi.

"İRAN'DAN FİLM TEKLİFİ ALDIM"

İranlı yapımcıların teklifini reddettiğini belirten Akbaş, olumsuz yanıt vermesinin nedeninin ise koronavirüs olmadığını söyledi.

"BANA VİRÜS İŞLEMEZ"

Uçak korkusu yüzünden İran'a gidemeyeceğini söyleyen oyuncu, şöyle konuştu:

Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in kendisini Amerika'ya götürmek istediğini anlatan Akbaş, "İbrahim Tatlıses beni Amerika'ya götürmeye kalktı. Pasaportum olduğu halde 'Pasaportum yok' dedim. Uçak korkum var. Üç kere bindim, tövbe ettim. Almanya'dan servet teklif ettiler gitmedim, ben kesin kalpten giderim" diye konuştu.

Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez

Aydemir Akbaş, İran, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
KABIZ MEMED:ZATEN VİRÜS, HER YANINI SARMIŞ GİBİ BİR HALİN VAR. .
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NEVA:Bir kitap okuyordum, yanlış hatırlamıyorsam vebadan 900 kişi olmuş 1700 lerde İstanbulda. Avrupada veba salgını daha erken olmadı mi diye arkadasa soruyorduk. O da bize her türlü gelişme teknoloji daha geç geldiğinden vebada gecikmistir dedi. Koronoda öyle olur belki. Hem biz Türküz bize bir sey olmaz.
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PAPARAZİ:antibiyotikten evladım
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SELAMİ:Yürrü be Aydemir, kim tutar seni
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TR:sen kendin zaten virüs sün
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KORANAVİRÜS KAMİL:Belediye mezarlığı bana bir şey olmaz diyenlerle dolu.
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MİSAFİR:sen öyle san
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MEL:Eeee koca kurt Efeligin şurası deyil Olmaz demeyin benden söylenmesi daha çok inanmayanlara oluverir
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