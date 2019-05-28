Usta sanatçı Eşref Kolçak, son yolculuğuna uğurlandı

Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırılan Eşref Kolçak, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Gemlik'teki evine dönen 92 yaşındaki oyuncu, sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kolçak, önceki gün doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

OĞLU VE EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Usta oyuncunun vasiyetinin, 9 yıl önce vefat eden eşi Özcan Kolçak ile 2017 yılında hayatını kaybeden oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedilmek olduğu öğrenildi. Eşref Kolçak, ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.