28.05.2019 18:24
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Usta sanatçı Eşref Kolçak, son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde önceki gün hayatını kaybeden Yeşilçam efsanesi Eşref Kolçak için cenaze namazı kılındı. Usta sanatçı, vasiyeti üzerine oğlu Harun Kolçak ile eşi Özcan Kolçak'ın yanına defnedilecek.

Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırılan Eşref Kolçak, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Gemlik'teki evine dönen 92 yaşındaki oyuncu, sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kolçak, önceki gün doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

OĞLU VE EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Usta oyuncunun vasiyetinin, 9 yıl önce vefat eden eşi Özcan Kolçak ile 2017 yılında hayatını kaybeden oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedilmek olduğu öğrenildi. Eşref Kolçak, ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Usta sanatçı Eşref Kolçak, son yolculuğuna uğurlandı Bursa, Gemlik, Eşref Kolçak, Magazin


YORUMLAR (17)
ADINIZI YAZIN: mubarek gunlerde buraya böyle yazi yazmakla elinize ne gecer bu dunyanin öbur tarafida varorda hesabinizi ödersiniz burda ötun öturun
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BERBER ÇIRAGI: yüzünde zerre nur yok adamın,yoksa namazlarını kılmıyormuydu.
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MUHTAR RASİM: Eşref Kolçak Öbür Tarafa Ne Götürdü Bilen Varmı.
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  • MİSAFİR : birsey götürmemis, kisa zamanda seni oraya istek yapacakmis
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