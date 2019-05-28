Usta Sanatçı Eşref Kolçak, son yolculuğuna uğurlandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak (92), Gemlik Asım Kocabıyık Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Gemlik ilçesinde tedavi gördüğü Devlet Hastanesi'nde pazar günü saat 17.00 sıralarında yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak'ın cenaze namazı, bugün ikindi namazının ardından Gemlik Asım Kocabıyık Cami'nde kılındı. Kolçak'ın cenazesine ses sanatçısı Bedia Akartürk, sinema sanatçısı Nuri Alço, Hülya Koçyiğit, Tuncay Akça, Yönetmen Türker İnanoğlu, sanat camiasından isimler, hayranları, yakınları ve Gemlik halkından oluşan yüzlerce kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kolçak'ın tabutu, gözyaşları eşliğinde ilçe mezarlığına götürüldü.OĞLU VE EŞİNİN YANINA GÖMÜLDÜUsta sanatçı Eşref Kolçak vasiyeti üzerine, 2017 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı oğlu Harun Kolçak ve 9 yıl önce hayatını kaybeden eşi Özcan Koçak'ın yanına defnedildi. Kolçak, bir süre önce de Gemlik Belediye Mezarlığı'ndaki aile kabristanına kendi isminin yazılı olduğu mezar taşı yaptırmıştı.ÇEKTİRMEK İÇİN YARIŞTILARÖte yandan Eşref Kolçak'ın cenazesi kaldırılırken, birçok kişi Hülya Koçyiğit'e yoğun ilgi gösterdi. Bir grup, Hülya Koçyiğit ve yeşilcam oyuncuları ile fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı. Cenazeye katılımın çok fazla olmaması ise dikkat çekti.

Kaynak: DHA