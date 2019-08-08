Haberler» Magazin» Haber

Usta sanatçı Gönül Yazar'dan aşk itirafı: 1 aydır hayatımda biri var

Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, katıldığı canlı yayında hayatında biri olduğunu ve aralarında yaş farkı olduğunu itiraf etti.

08.08.2019 12:20
Usta sanatçı Gönül Yazar'dan aşk itirafı: 1 aydır hayatımda biri var

82 yaşındaki usta şarkıcı Gönül Yazar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda samimi açıklamalar yapan Gönül Yazar, 1 aydır hayatında birisinin olduğunu söyledi.

"HAYATIMDA BİRİ VAR"

Sunucularla sohbet eden Gönül Yazar, "21 yıldır hayatımda kimse yoktu. Bir aydır hayatımda biri var. Herkes gibi bizim de aramızda yaş farkı var." dedi.

"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Yazar, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna ise, "Şimdi ikimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi. Taş Bebek Gönül Yazar, hayatında olan kişinin ismini ise açıklamadı.


Gönül Yazar, Gülşen, Bebek, Magazin

YORUMLAR (8)
EYLÜL: GÜNDEMDE KALMAK İÇİN NE YAPACAKLARINI NE DİYECEKLERİNİ BİLMİYORLAR. . . . . . . . . ŞAŞIRMAMAK LAZIM. . . . . DAHA NELER DUYACAĞIZ VEYA GÖRECEĞİZ. . . . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
VANLI: AH NEFSİM AH
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BİTİK: mezardan çıkmış gibi arkadaş ben anlamıyom ben şu yaşımda romatizma hastasıyım bunlara hiç romatizma falandamı vurmazkı acep ben yerimden kalkamıyom bu aşık olmuş nine nettin sen
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
EVSA: Ablacim bir ayağın çukurda ne aşkından bahsediyon sen
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MUŞLU: 82 yaşına gelmişsin saçların aydınlanmış (Beyazlamış) sen hala karanlıklar içerisindesin. Bu saatten sonra aşık olsan ne olur , aşık olmazsan ne olur.
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
MEYMENETSİZ.: Allah belanızı versin bitmediniz gitti sanatçı müsvedteleri.
Yayından Kaldır
3 5
Cevap yaz
SEZAR: Ah gönül abla ah bir zamanlar neydin sana aşıkdım.hep seni takip ederdim güzel kadındın be ......
Yayından Kaldır
3 4
Cevap yaz
: )): hangi duygularle seviyorsun ? annelik duyguları ilemş? git Allah olsun yoldaşın, kutsaol topraklarada gez. paran zamanın imkanın ve sağlığın yerinde ise. . . aşk meşk ne yahu ? belliki biri para için o duygusal boşluğu kapatıyor, rol çekiyor. . .
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
13:26   Hamilelik kilolarını veren Kıvılvım Ural, fit görüntüsüyle dikkat çekti
13:16   Berdan Mardini, Diyarbakır' özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
12:24   Sevgilisi, Kylie Jenner'ın doğum günü için evini güllerle kaplattı
12:20   Usta sanatçı Gönül Yazar'dan aşk itirafı: 1 aydır hayatımda biri var
11:40   Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu takipçileri için "Velet" deyince ortalık karıştı
11:27   Ferhat Göçer konserine Kocaeli'de yoğun ilgi
11:19   İzmitli Ferhat Göçer Fuar konserinde duygusal anlar yaşadı