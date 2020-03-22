Usta sanatçı koronavirüse meydan okudu!

Son zamanlarda ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle sokakların ciddi derecede boşalmış olmasını fırsat bilen Selami Şahin, kendisini Bebek 'e attı.

71 yaşındaki şarkıcı, uzmanların ve yetkililerin özellikle 60 yaş üzeri vatandaşların dışarı çıkmaması yönündeki uyarıları dikkate almayarak dışarı çıkarak ve hayranları ile fotoğraf çektirerek sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin